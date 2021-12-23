10年抽驗18萬件日本食品輻射含量　衛福部：未有不合格案例

▲薛瑞元報告提到，100年起抽驗了18萬件日本食品輻射含量，至今未有不合格案例。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（23日）進行「開放日本核食對我國加入CPTPP之影響與因應之策」進行報告、備詢。 衛福部政務次長薛瑞元表示，10年來邊境抽樣檢驗18萬件日本食品輻射含量，都沒有不合格案例。

薛瑞元說明輸入管制措施，為確保產品均符合食品安全衛生管理法及其相關規定，持續落實源頭管理及邊境查驗機制，包括9大類食品逐批查驗，100年3月20日起，福島等5縣以外地區之水產品等9大類食品逐批查驗，檢驗輻射。

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報告指出，暫停受理5縣產品報驗，100年3月26日，暫停受理福島、群馬、茨城、櫪木、千葉等5縣產製之所有食品輸入報驗。自104年5月15日起，福島等5縣以外地區的食品，輸入時須檢附產地證明文件，而宮城、岩手、東京、愛媛生產的水產品，東京、靜岡、愛知、大阪生產的茶類產品，和宮城、琦玉、東京生產的乳製品、嬰幼兒食品、糖果餅乾、穀類調製品等，也要檢附輻射證明。

薛瑞元表示，食藥署自100年3月15日至110年12月19日，在邊境共抽樣檢驗約18萬件日本食品的輻射含量，共有232件檢出微量輻射，惟均符合日本及我國標準，未有不合格案例。