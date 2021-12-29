　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

人力資源發展楷模　雲嘉南分署二單位獲「國家人才發展獎」

▲勞動部29日頒發「2021國家人才發展獎」，勞動力發展署雲嘉南分署轄區德鍵企業有限公司與晶華國際股份有限公司台南分公司，獲「傑出個案獎」殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部29日頒發「2021國家人才發展獎」，勞動力發展署雲嘉南分署轄區德鍵企業有限公司與晶華國際股份有限公司台南分公司，獲「傑出個案獎」殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部29日頒發「2021國家人才發展獎」，勞動力發展署雲嘉南分署轄區德鍵企業有限公司與晶華國際股份有限公司台南分公司，培育產業關鍵人才成效深獲肯定，首次參賽即獲「傑出個案獎」殊榮。

受表揚為具前瞻性發展的績優單位，另社團法人台南市復健青年勵進會也得到「非營利團體獎」；勞動部許銘春部長親自致詞，行政院林萬億政務委員親臨頒獎，發展署林宏德副署長也出席致賀。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部自2015年起開辦「國家人才發展獎」，以獎勵推行人才發展績效、樹立標竿學習楷模，提升我國整體人才發展水準及強化人力資源發展，今年度更針對人才發展創新性之具體績效及事蹟首辦「傑出個案獎」，勞動力發展署共推選十單位參獎，其中南分署獲獎二單位長期專注於人才培育發展，人力資源建構完善，運用選、用、育、留打造企業所需人才，特殊創新事蹟顯著，獲獎實至名歸。

▲勞動部29日頒發「2021國家人才發展獎」，勞動力發展署雲嘉南分署轄區德鍵企業有限公司與晶華國際股份有限公司台南分公司，獲「傑出個案獎」殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟指出，德鍵企業有限公司於2014年開辦「訓練經理五級認證課程」，成為全國第一家通過勞動力發展署iCAP職能導向課程品質認證之訓練單位，迄今已有8門課程通過認證、培訓逾650名學員，公司內部亦參考發展署職能基準架構，建置32項內部職務之職能模型，將其應用於職能落差盤點與教育訓練規劃，發展出完善人才培育體制，近3年員工留任率更達90％以上。

▲勞動部29日頒發「2021國家人才發展獎」，勞動力發展署雲嘉南分署轄區德鍵企業有限公司與晶華國際股份有限公司台南分公司，獲「傑出個案獎」殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另一獲獎單位晶華國際股份有限公司台南分公司為厚植公司人才資本配合政府進用青年員工，自2017年運用青年就業領航計畫及青年就業旗艦計畫迄今，不僅導入職場導師機制培訓36位青年，更有約8成青年持續留任在職，今年度更首創E-learning課程，讓新人及實習生使用手機或電腦觀看OJT（On the Job Training）訓練課程，即可了解及學習職務所需具備的知識技能，快速融入職場掌握工作重點。

劉邦棟補充，勞動部將本年度獲獎之人才發展績優單位卓越實績，收錄於國家人才發展獎專刊中，希望藉由得獎單位經驗分享、標竿學習，打造實力堅強的人才基地，提升台灣產業競爭力。

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
中職明年4月2日開幕戰　季後賽新制度出爐
家長氣喊「陪瑞莎受訪一天只有500」　女主播揭圈內殘酷真相
他海邊玩水「泳褲突溶解」　低頭驚見整根露出崩潰
瑞莎給5萬被嫌太少　他抖內幕力挺：免費都合理
「窮人都先看標價！」櫃姐分析1舉動　網：完全命中
獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公淚崩：怎麼幫他們
期貨副理吸金1.3億！　30教友被騙求情「寬恕她」
19歲妹聲音沙啞　喉嚨一照「炸整片菜花田」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

人力資源發展楷模　雲嘉南分署二單位獲「國家人才發展獎」

竹市8大古蹟與歷史建築光環境升級　林智堅：舊城最美夜景

馬紹爾群島大使拜會盼簽姊妹市　沈慧虹：感謝幫台灣發聲

賞金曲遊燈會　台南「好young跨年演唱會」將登場

元旦連假何處去？　后里中社花市30萬朵鬱金香嬌豔綻放

台東縣府推吳神父足療認證　攜手與足療師共創健康城市

棒球體驗營開跑！頂新和德力挺　邀味全龍球星嗨翻全場

花開了！　2022台東縣海端鄉梅花好野趣市集開幕

睽違十年台南跨年將施放煙火　讓歌迷一飽眼福

埔榮打造友善職場工作環境獲雙料認證　增設職業傷病門診助企業

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

百年古厝破洞無力修4口擠5坪房　義工打造新屋助少女一家過好年

人力資源發展楷模　雲嘉南分署二單位獲「國家人才發展獎」

竹市8大古蹟與歷史建築光環境升級　林智堅：舊城最美夜景

馬紹爾群島大使拜會盼簽姊妹市　沈慧虹：感謝幫台灣發聲

賞金曲遊燈會　台南「好young跨年演唱會」將登場

元旦連假何處去？　后里中社花市30萬朵鬱金香嬌豔綻放

台東縣府推吳神父足療認證　攜手與足療師共創健康城市

棒球體驗營開跑！頂新和德力挺　邀味全龍球星嗨翻全場

花開了！　2022台東縣海端鄉梅花好野趣市集開幕

睽違十年台南跨年將施放煙火　讓歌迷一飽眼福

埔榮打造友善職場工作環境獲雙料認證　增設職業傷病門診助企業

樹德科大「高規格禮遇」　演員張瑞竹棄出國行程

納豆「波浪捲髮＋嬌羞臉」演媽媽桑！　釣出《華燈》林心如嗆聲

成海瑠奈爆偷吃確定引退、偶像大師角色遭換　網轟：LiSA老公都沒事

黑蘭嬌火紅泳衣挖洞炸超巨半球　賴慧如一轉身辣露屁股蛋

直播主幕後工作曝光　高山峰險遭2公尺高貨箱砸中

中職明年4月2日開幕戰　季後賽新制度出爐

《蜘蛛人》湯姆霍蘭德傳「片酬漲至8位數」！新生代最強躍一線男星

人力資源發展楷模　雲嘉南分署二單位獲「國家人才發展獎」

全聯衛生棉、紙巾「買1送1」！衛生紙限時8天特價　優惠一次看

二軍很難達成投、打排行榜　中職修改達標門檻

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

地方熱門新聞

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

台南副議長被檢舉　涉詐領助理費

台南安平區建平8街拓寬

快訊／彰化工廠惡火　超濃黑煙直竄天際

2021台南觀光大躍進

屏東市勝利星村有「停車陷阱」　民眾誤停遭開單

高雄今起「連續8天」大執法！

五月天高雄開唱！住戶見1現象爆嗆五迷

新北跨年嗨翻2021年末　浪漫邁進2022年

連假遊石門水庫、小人國　走高原交流道免塞車

元旦花東訂房已達9成　蘇花雙向車流達8萬輛

台南市安平浮屍身分是他

台南朝野清廉除弊　

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

更多熱門

相關新聞

台南市鳳凰獎當選人黃偉哲表揚

台南市鳳凰獎當選人黃偉哲表揚

內政部消防署2021年「鳳凰獎」，台南市消防局當選「鳳凰獎」楷模共計4名，另志工菁英（楷模）共計3名，28日下午3時，消防局梁全順副局長率領獲獎人員至市府，由黃偉哲市長於市政會議中公開表揚，藉此激勵消防團隊士氣並樹立消防新形象。

智慧機械產業大缺工　逢甲大學與勞動部攜手免費培訓人才

智慧機械產業大缺工　逢甲大學與勞動部攜手免費培訓人才

2021IMD世界人才排行報告出爐！　台灣第16、近10來最高名次

2021IMD世界人才排行報告出爐！　台灣第16、近10來最高名次

山友登玉山疑中風　玉管處：上山注意保暖

山友登玉山疑中風　玉管處：上山注意保暖

排雲山友突中風！救難人員漏夜揹7小時下山

排雲山友突中風！救難人員漏夜揹7小時下山

關鍵字：

人力資源發展楷模雲嘉南人才

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

溫妮認了交往「億級男友」！

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

WAKUWAKU JAPAN明年4月停播

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面