人力資源發展楷模　雲嘉南分署二單位獲「國家人才發展獎」

▲勞動部29日頒發「2021國家人才發展獎」，勞動力發展署雲嘉南分署轄區德鍵企業有限公司與晶華國際股份有限公司台南分公司，獲「傑出個案獎」殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部29日頒發「2021國家人才發展獎」，勞動力發展署雲嘉南分署轄區德鍵企業有限公司與晶華國際股份有限公司台南分公司，培育產業關鍵人才成效深獲肯定，首次參賽即獲「傑出個案獎」殊榮。

受表揚為具前瞻性發展的績優單位，另社團法人台南市復健青年勵進會也得到「非營利團體獎」；勞動部許銘春部長親自致詞，行政院林萬億政務委員親臨頒獎，發展署林宏德副署長也出席致賀。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部自2015年起開辦「國家人才發展獎」，以獎勵推行人才發展績效、樹立標竿學習楷模，提升我國整體人才發展水準及強化人力資源發展，今年度更針對人才發展創新性之具體績效及事蹟首辦「傑出個案獎」，勞動力發展署共推選十單位參獎，其中南分署獲獎二單位長期專注於人才培育發展，人力資源建構完善，運用選、用、育、留打造企業所需人才，特殊創新事蹟顯著，獲獎實至名歸。

劉邦棟指出，德鍵企業有限公司於2014年開辦「訓練經理五級認證課程」，成為全國第一家通過勞動力發展署iCAP職能導向課程品質認證之訓練單位，迄今已有8門課程通過認證、培訓逾650名學員，公司內部亦參考發展署職能基準架構，建置32項內部職務之職能模型，將其應用於職能落差盤點與教育訓練規劃，發展出完善人才培育體制，近3年員工留任率更達90％以上。

另一獲獎單位晶華國際股份有限公司台南分公司為厚植公司人才資本配合政府進用青年員工，自2017年運用青年就業領航計畫及青年就業旗艦計畫迄今，不僅導入職場導師機制培訓36位青年，更有約8成青年持續留任在職，今年度更首創E-learning課程，讓新人及實習生使用手機或電腦觀看OJT（On the Job Training）訓練課程，即可了解及學習職務所需具備的知識技能，快速融入職場掌握工作重點。

劉邦棟補充，勞動部將本年度獲獎之人才發展績優單位卓越實績，收錄於國家人才發展獎專刊中，希望藉由得獎單位經驗分享、標竿學習，打造實力堅強的人才基地，提升台灣產業競爭力。