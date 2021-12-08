排雲山友突中風！　救難人員頂寒風漏夜揹7小時下山搶命

▲玉山排雲山莊山友深夜疑似中風，相關單位緊急救援下山、送醫保命（下同）。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

高山地區入冬後寒峻低溫，1名入住玉山排雲山莊的山友7日晚間突然無法控制肢體、疑似中風，工作人員立即冒著黑夜和低溫，以人力揹負下山，警消林管等單位人員也同時上山接力運送，眾人花了近7小時，才在今天凌晨3時將山友送抵登山口，由救護車送醫急救，成功保住一條寶貴生命。

玉山國家公園管理處指出，昨晚7點多在排雲山莊，1名山友出現行動緩慢、流口水無法吞嚥情形，旁人請其雙手舉高，卻也無法控制身體，排雲山莊管理員劉居賜隨即與北醫急診科醫師高偉峰電話聯繫，經醫師評估症狀後，判斷該名山友疑似中風，建議須緊急下撤。

排雲山莊3名人員隨即整備，在晚間8點多出發、輪流背負該名山友下山，前往距離8.5公里外的塔塔加登山口，在黑夜與攝氏1至2度的寒風中；玉管處排雲管理站、嘉義阿里山警消和林管處人員、保七六大隊玉警隊塔塔加小隊等單位獲報後，也派遣12名救難人員同時在登山口集結，帶著獨輪擔架上山，以利儘快接應到下撤的病患送醫。

玉管處指出，兩隊人馬終於在深夜11點多於步道5公里處碰頭，消防人員確認病患生命跡象尚屬穩定，換手持續下撤，於凌晨3時抵達登山口，交由救護車送醫，成功克服艱難環境、與老天爺搶下一命。

玉管處提醒，高山地區入夜的氣溫都在零度左右，如有三高等慢性疾病者應特別注意保暖及身體變化，尤其是心血管疾病者，更應仔細評估上山行程，確保登山安全和健康。



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