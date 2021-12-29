專門鎖定檳榔攤！他拿千元假鈔連騙5家　怪客惡劣手法曝光

▲高雄男拿千元假鈔「專騙檳榔攤」！惡劣手法曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄日前出現一名男子專拿千元假鈔詐騙檳榔攤，手法都是騎機車買1包檳榔拿到找零後就快閃離去，以假鈔換真錢後行詐。警方接獲2間檳榔店員工報案後立即以車追人鎖定對象，逮到21歲的張男，還擴大追出另外3家檳榔店也受害，訊後使用偽鈔部分依詐欺、偽造貨幣罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

27日晚間6點多，新興分局中正三所陸續接獲2間檳榔攤員工報案，兩間店的員工報案情形雷同，都是一名男子騎機車購買檳榔，以一千元紙鈔付款購買檳榔1包，拿到找零後隨即就離去。店家收款後發現該千元鈔票為偽鈔，擔心有其他商家受害，因此趕緊報案。

▲警方以車追人，逮到用假鈔行詐的張嫌。（圖／記者賴文萱翻攝）



警方立即組成專案小組，調閱監視器後掌握涉案車輛，以車追人鎖定特定對象，28日前往車主三民區住家外埋伏，找到一名身形相似的20歲鄭男，不過他稱自己昨晚並沒有騎車，也沒有去買檳榔，車輛是借給另一名目前住在他家的21歲張姓友人使用。





▲▼高雄男拿千元假鈔「專騙檳榔攤」！5店家慘受害。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨後，警方在鄭男同意下，在屋內查獲涉嫌使用假鈔的張嫌，也在屋內查到一張千元假鈔。經深入追查，張嫌除涉原先2起檳榔攤使用偽鈔貨幣案外，還涉嫌在三民區3處檳榔攤以同樣手法拿假鈔檳榔換真鈔詐騙。

張嫌表示，使用的偽鈔皆是在網路上購得，之所以鎖定檳榔攤是看準店家對於未下車顧客無警惕心，可在犯案後立即騎車離去。訊後使用偽鈔部分訊後依詐欺、偽造貨幣罪嫌函請高雄地檢署偵辦。

▲▼鄭嫌因偽造身分證也被逮。（圖／記者賴文萱翻攝）





另外，查緝人員意外發現有一張貼有鄭男相片的身分證，但上面姓名、身分證字號等資訊卻與鄭男資料不相符，追問下鄭男才坦承該證件是偽造的，因先前註冊網站會員時需提供身分證，因不想使用本人證件才用電腦偽造後列印護貝。

鄭嫌偽造證件部分，依偽造文書罪嫌函請高雄地檢署偵辦；後續將持續追查鄭嫌與張嫌兩人是否有涉及其他不法情事。