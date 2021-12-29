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準備退休卻遇橫禍！漢翔塵爆壓死36年老領班　恐怖工安黑紀錄曝

▲▼漢翔粉塵爆炸，傷者送醫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲漢翔粉塵爆炸，任職36年的柯姓領班不幸喪命。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市漢翔公司水湳廠區今天發生塵爆意外，造成1死6傷。死者是60歲柯姓領班，到漢翔服務已36年，再5年就退休，是資深老員工，漢翔董事長胡開宏今天表示，會負起一切責任。但攤開勞檢處紀錄，若加上今天意外，漢翔光是近3年就有18次違規事項、3件職災，造成1人死亡、2人重傷、13人輕傷。

▲▼漢翔粉塵爆炸，傷者送醫。（圖／記者游瓊華翻攝）

今天上午10時15分漢翔公司水湳廠區8號棚廠鉗工作業區集塵區發生粉塵氣爆，漢翔表示，當時正進行民用飛機零組件加工研磨，該廠房鉗工作業區集塵區為民用飛機之機工零件打磨區，加工過程中產生的金屬粉末發生意外引燃造成氣爆起火。

柯姓領班係遭倒塌牆壁壓住，到院前無呼吸心跳，經過搶救仍宣告不治。據了解，柯姓領班在民國74 年就到漢翔（當時稱航發中心）服務，是資歷達36年的資深員工。另外程姓員工二級燒燙傷，在加護病房治療中。

根據勞檢處統計，若不計入今天發生之意外，近3年漢翔航空發生之職業災害共2件，分別為感電1件及與有害物等之接觸1件，共造成1名勞工重傷及8名勞工輕傷。其中一件是今年8月14日，漢翔在進行編號6646號F-16戰機升級構改時，發生劇毒聯胺氣體外洩，有8人送醫；時隔一個月、今年9月18日，水湳廠區也曾因一名林姓外包員工施工時遭電擊險喪命，事發區也被勒令停工。

另外，水湳廠區近3年勞檢8次，發現違反11項次，包括設置安全衛生設施不足、安全衛生管理未落實；沙鹿廠區9次發現違反7項次。

台中市長盧秀燕今天也表示，漢翔的台中廠區位於西屯區人口密集地區，旁邊是逢甲商圈與逢甲大學，對於今日意外，勞工局已勒令停工並加強安檢；另外，今年漢翔已發生三件工安意外，希望漢翔高層能再加強工安，維護廠區週遭居民安全。

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