「標準二型」飛彈製造合約　雷神飛彈防禦5.78億美元得標

▲雷神飛彈防禦公司獲得美國54枚SM-2 Block IIIAZ型戰備彈及七個盟國215枚標準二型飛彈戰備彈製造合約。（圖／雷神飛彈防禦公司提供）



軍武中心／綜合報導

雷神科技旗下雷神飛彈防禦公司獲得美國54枚SM-2 Block IIIAZ型戰備彈及七個盟國215枚標準二型飛彈戰備彈製造合約。合約總價計5.78億美元，將替美國、智利、丹麥、日本、韓國、荷蘭、西班牙及台灣生產SM-2™ Block IIIA、IIIAZ、IIIB等多款標準二型飛彈。

雷神飛彈防禦公司海軍戰力部副總裁Kim Ernzen表示：「放眼各盟國，標準二型飛彈依舊是當地海軍艦艇的首要防空武器；而在美國，標準二型飛彈也將一路保護海軍船艦及人員至2035年之後。」

標準二型飛彈可協助海軍防禦反艦飛彈及航空器，射程可達90海里，射高65,000英呎，不僅有豐富試射紀錄，成功實彈測試更超過2,700次。

其中SM-2 Block IIIA以及IIIB型飛彈採用之雷達尋標器技術，提供連續波及斷續波導引模式，且具尾翼控制能力，並以固體火箭發動機推進，有助於迎戰高速機動威脅和最新的雷達鎖定式定向彈頭。Block IIIB型飛彈則具備自動紅外線探測功能。