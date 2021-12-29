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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

葉文凌／推動運動法規　莫讓運動成憾事

▲▼台北馬拉松。（圖／台北市政府提供）

▲因為運動風氣的普及，運動法規也必須全面推動，讓運動不至於成為憾事。圖為2021年台北馬拉松。（圖／台北市政府提供）

運動是生物的本能，不論是求生、求偶、狩獵皆然。「萬獸之王」只要幾天不奔跑狩獵，保證骨瘦如材，奄奄一息。至於人類，也是無差，古人日出而作、日落而息，似乎愜意。但「作」一字可是大矣哉。首先，無工時保障；其次，無工作安全保障；也無醫療保障，更罔提繼續教育，甭談退休年金。至於曬黑、風吹、雨打、雷劈，也只是命運之一而已，無所懼、也無所因應。運動是求生的手段，但求果腹而已，如果談到運動需要有什麼準備、需要什麼安全設施，又會有什麼效應，那真是笑話連篇。

進入工業社會後，高度分工已使人類動作碎片化、分割化、遲滯化。進入資訊社會後，基本已是沙發化、植物化，運動根本是奢求，沒時間也沒空間，更沒心情。運動成為瀕危的行為，正如生育危機般。

運動以求健康，所以必須要避免運動傷害。就個人而言，其中最重要的是，必須注意人、事、時、地、物，與適合對象運動、正確的運動強度，以及良好的準備與規則、熟悉的時間、適當的場地與良好的配備。運動前，必須做好熱身及伸展運動；運動完成後，必須要作收操以求冷卻肌肉、放鬆筋膜。至於團體與接觸性運動，必須認知有一定風險。

一旦追求勝負，在高速與高強度的情形下，傷害幾乎是必然而非意外，但求傷害後的立即處理可以完善，這一點是目前台灣的弱點。首先，運動場的醫療規範準則厥如，因此各比賽場館之準備差異甚大。資源夠者自然良好，只是多半資源不夠，自然也就只能將就。

其次，無專責運動傷害醫院。大家總以為台灣醫療很好，運動傷害醫師很多，怎會沒專責醫院呢？首先，台灣醫療水準在世界約占43名，在亞洲是遠不如日、韓。當然健康照護系統的便利性很好，但這和醫療水平是兩碼子事。而運動傷害治療是一個複雜的系統，由操刀之運動傷害骨科醫師、不操刀之復健科醫師、物理治療師、運動傷害防護員、教練、運動協會人員、國家運動官員、學校、公司等等均會參與其中，各有各自的角色。因此會包含許多法律、法規、健保等問題。

試舉一例，如在醫院執業者須有醫事執照，醫院方可以依此收費，但是有許多人員是無此資格，卻又為治療之必須。在目前的法律架構下，除非老闆肯投入，否則無解。往往是醫師無憾無悔的投入，上者老闆嘉許幾句，中者冷眼旁觀，下者被狠狠修理。更有甚者，攸關運動治療的健保給付之低，根本是低到約為美國的十分之一，加上核扣等措施，負責手術之運動傷害醫師養成的困難度十分巨大。所以，無專責運動傷害醫院是一個必然的結果。

因為無規範，自然無法規定比賽條件。前陣子的新聞報導，因天冷以致5名馬拉松跑者OHCA，自然不會是偶然，也不會絕後。只是運氣好，在台北市發生，所以消防系統迅速啟動，再加上後送且搶救時間極短。以台灣今日已將進入國民所得3萬美金之列，運動法規之積極推動，實為挽救寶貴生命與促進國民健康之第一要務，也才能真正莫讓運動成憾事的根本。

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