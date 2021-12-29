假捐贈真逃稅　三總院長等25醫師大逃稅二審改判有罪

▲三軍總醫院院長王智弘（左二），因逃漏稅二審遭判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

醫界5年前爆發史上最大逃稅案，包含三軍總醫院院長、少將王智弘在內的27名軍醫，涉嫌以「假捐贈、真逃稅」的方式，捐款給特定基金會並收取捐贈證明，之後基金會再「回饋」高額現金。一審全數判決無罪，案經上訴，高等法院29日二審將三軍總醫院院長、少將王智弘在內的25人，逆轉改判有罪。可上訴。

本次遭判有罪的醫師除王智弘外，還包括李瑞華、謝宗保、戴明正、陳金順、林石化、彭家勛、陳建同、李蠻剛、阮春榮、呂慶祥、陳錫洲、陳登偉、潘如瑜、詹德全、陳正榮、戴念梓、吳佳駿、蔡建松、陳立光、陳喬鴻、王定偉、蘇慶祥、張正昌、邱賢忠等24人，分別判刑2月到1年不等刑期，均可易科罰金。另外俞志誠、林信隆兩位醫師，則是一二審均獲判無罪。

本案因檢方查出，財團法人「思源教育學術促進基金會」、「成漢教育基金會」，以提供「假捐贈、真逃稅」的模式，讓捐款人可以捐贈名義捐款給基金會，並以申請獎助為名，向基金會提出研究、論文、進修教育或學術及社會公益事務活動等資料，之後由基金會在捐款金額95％的範圍內，以獎助名義將款項回流給捐款人。

藉由此種方式，捐款人可以取得基金會所開出的不實捐款收據，列為當年度個人綜合所得總額的扣除額，用來扣減當年度的應納稅額，而基金會也可以捐款的餘額 （即手續費），供運作之用。檢方初步清查，2個基金會5年間以此手法，接受251名醫界人士假捐款2億6304萬元，協助逃漏稅逾7840萬元。

全案由檢方偵辦後，共有224名醫師認罪並補繳稅款，檢方做出緩起訴處分；但不認罪的27名醫師，由檢方提起公訴。一審因查無實證，判決無罪。但上訴二審後，高院29日改認定有罪，並分別判刑。