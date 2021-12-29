烏俄局勢緊張　美國防部下令「航艦打擊群」留守地中海

▲美國「杜魯門號」（USS Harry S Truman）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓28日綜合外電報導

鑒於俄羅斯有侵略烏克蘭的隱憂，美國國防部今天下令「杜魯門號」（USS Harry S Truman）航空母艦打擊群留守地中海，讓歐洲盟友安心。

《法新社》報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）下令這個航艦打擊群留守在這個區域，延後原定開赴中東的時間。1名國防官員指出，這次「行程的改變，反映出有需要繼續駐守歐洲，也有必要再次向美國盟友和伙伴保證我們在集體防禦的承諾」。

美國和俄羅斯已同意雙方於明年1月10日在日內瓦舉行會談，討論烏克蘭在內的緊張局勢。儘管如此，美國仍決定讓航艦續留地中海。北大西洋公約組織（NATO）代表同樣計劃與俄羅斯會面。

西方國家官員指出，俄羅斯已在烏克蘭邊界附近屯兵數萬，讓外界不禁擔憂，2014年俄羅斯侵吞克里米亞半島、烏克蘭東部爆發分離叛亂的歷史將再度重演。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）否認計劃入侵，但要求取得安全保障，保證美國支持的北約不會進一步向東擴張。

杜魯門號航空母艦打擊群12月1日依例行部署行程，自維吉尼亞州諾福克（Norfolk）基地啟航。這支打擊群在向東航行前，上週與突尼西亞軍方進行聯合軍演。

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