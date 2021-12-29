　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最young跨年在台南　台南跨年活動交通資訊一次看完！

▲台南市政府舉辦的「耶誕跨年系列活動_最young跨年晚會」即將開唱，交通提供相關交通資訊供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦的「耶誕跨年系列活動_最young跨年晚會」即將開唱，交通提供相關交通資訊供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府舉辦的「耶誕跨年系列活動_最young跨年晚會」即將開唱，12月31日下午1時起至2022年1月1日凌晨2時，安平區邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊進行交通管制，請參加民眾將車輛停放於運河星鑽及建平三街的活動臨時停車場，步行至市府西側廣場的會場，以減少尋找停車位的不便。

另來往台南府城東西地區的民眾提前改道，多利用健康路、民生路及和緯路；另南北往來民眾建議改行金華路、西門路及公園路，請民眾出遊前多加注意路況，並提前改道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

配合活動及交管措施，建平路（永華路二段—府前路二段）及西南榕大道將改為臨時機車停車場；另建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道亦開放停機車，請市民朋友依交通指揮人員行車及停車，停放時避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口；人行道上臨時停放機車請保持行人通行空間，並依規定依序停放，違規停放車輛亦依相關規定開罰及拖吊。

▲台南市政府舉辦的「耶誕跨年系列活動_最young跨年晚會」即將開唱，交通提供相關交通資訊供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因停車空間有限，呼籲參加朋友搭乘大眾運輸工具（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31(高鐵臺南站)，等8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心(永華路) 」、「南台別院」等站；詳細公車資訊請洽「大台南公車：https://2384.tainan.gov.tw/NewTNBusWeb/」網站查詢）；因應觀光人潮及車潮出現，交通局規劃跨年活動專車，民眾可搭乘火車或公路客運至火車站及台南轉運站搭乘活動接駁專車，以減少使用私人運具造成交通壅塞及停車不便的情形。另台鐵局配合跨年活動增開列車，台南地區於2022年1月1日凌晨1時30分有最後區間車至嘉義，1時35分區間車至高雄以服務參加活動民眾返家（詳情請至台鐵局網站查詢確認）。

台南市長黃偉哲籲請市民朋友觀光出遊仍請遵守防疫措施，並請先做好行程規劃。為因應交通狀況，已責成交通局、警察局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌。

交通局局長王銘德表示，交通局持續於大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況，即時因應車流狀況啟動區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，視各道路車流狀況調整號誌控制策略，以疏解車流。

▲台南市政府舉辦的「耶誕跨年系列活動_最young跨年晚會」即將開唱，交通提供相關交通資訊供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德呼籲，台南地區於假日期間有大量觀光旅遊人潮湧入，請民眾出遊前可先查詢活動相關交通資訊或詳查各活動主辦單位交通規劃措施；另通過性車流之民眾請預先規劃行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛，並請事先查詢活動停車資訊及多利用周邊停車場，依規定停放，以免違規停放遭取締，搭乘大眾運輸乘客仍應遵循防疫作為，做好實聯制、全程配戴口罩、保持社交安全距離。

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
快訊／交通部要修法「重罰酒駕」！　罰則出爐
張庭、林瑞陽遭凍產！　官方首曝調查進度：金額巨大
現場慘狀曝！　國道1號「9車撞一團」1命危
跨年夜「最冷下探13度」！　降雨熱區出爐
瑞莎硬起來！　12字宣布正面交鋒
快訊／國道1號「6車連環撞」！　嚴重回堵
快訊／王子爆熱戀郭雪芙！　2人同步發聲了
不只迪士尼撤台！　「這頻道」明年4月停播
快訊／漢翔水楠機場工廠「集塵器爆炸」！　多人受傷
張庭、林瑞陽26億資金遭凍結！　國台辦回應了
快訊／台中漢翔工廠爆炸！　1命危送醫搶救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5年級神店「香雞城」創辦人賣手扒雞配方 知名企業喜收

交通部要修法「重罰酒駕」！累犯時限延長　10年內被抓2次罰9萬

冷氣團發威「大霸尖山」換銀裝　山友見美景驚呼：值得了

菜鳥媳婦「掏腰包訂年菜」後悔了！苦主悲喊：過年水很深

春節台鐵車票開搶！東線「一晚賣出31萬張票」　西線今晚開賣

今晚鋒面＋冷空氣接力襲台！跨年夜「最冷下探13度」降雨熱區曝

最young跨年在台南　台南跨年活動交通資訊一次看完！

EMU3000第一天上路就落漆！台鐵揭「廁所門故障」原因

「嘉玲」再現身！校園連4天無新增個案　總數維持938例

手機關機躲4天　屏東肺結核看護 找到了　

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

5年級神店「香雞城」創辦人賣手扒雞配方 知名企業喜收

交通部要修法「重罰酒駕」！累犯時限延長　10年內被抓2次罰9萬

冷氣團發威「大霸尖山」換銀裝　山友見美景驚呼：值得了

菜鳥媳婦「掏腰包訂年菜」後悔了！苦主悲喊：過年水很深

春節台鐵車票開搶！東線「一晚賣出31萬張票」　西線今晚開賣

今晚鋒面＋冷空氣接力襲台！跨年夜「最冷下探13度」降雨熱區曝

最young跨年在台南　台南跨年活動交通資訊一次看完！

EMU3000第一天上路就落漆！台鐵揭「廁所門故障」原因

「嘉玲」再現身！校園連4天無新增個案　總數維持938例

手機關機躲4天　屏東肺結核看護 找到了　

漢翔工廠發生粉塵氣爆「七人送醫！」　國機國造進度受關注

「山後諸縣不能是次等公民！」　沈富雄建議改1都13市3特區

5年級神店「香雞城」創辦人賣手扒雞配方 知名企業喜收

投資+保障一站購足！「好好退休準備平台」基金續扣24期享全平台終身免手續費

交通部要修法「重罰酒駕」！累犯時限延長　10年內被抓2次罰9萬

「iPad現神秘金髮男」本月少女爆熱戀男偶像　公司傻眼：那她堂哥

移工遭捲入機台顱內出血慘死　資源回收場業者被起訴

忍15度低溫偷五倍券　因為穿了這個8小時就落網

獨 ／ 陳昭姿曝柯文哲支持特赦陳水扁　「他山之石可以攻錯」

張庭、林瑞陽公司涉案！官方首曝調查進度「涉案人多且金額巨大」

生活熱門新聞

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

好市多買65吋電視「搭公車扛回家」很寒酸！網卻推爆

孔二小姐「極密千萬遺產」曝光！　沒人繼承恐充公

車主亂停車　還寫字嗆：你動我告

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

小粉紅月薪3000很驕傲　館長驚：在台灣會死耶

今變天2地區有雨！冷空氣明接力陪跨年　連假天氣曝

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

尾牙吃漢來！1人繳300「一堆女同事放棄」　內行秒懂

準時下班　她被主管酸「怎麼敢」

犯車關！4生肖跨年注意血光　穿這顏色衣服避災

「存錢玩交換禮物」被全班嘲笑：我討厭聖誕節

4星座跨年小心破財　第3名下班快回家！帶這物擋煞

4星座2022偏財運驚人　亞軍可望有「宇宙大獎」

更多熱門

相關新聞

賞「101煙火、飛機呼嘯」私房地！

賞「101煙火、飛機呼嘯」私房地！

跨年將至，台北101的360秒煙火是年末重頭戲，不想人擠人，工務局推薦內湖區舊宗路2段的內湖運動公園，除了可直接看見101大樓，還能盡收內湖及圓山夜景。另外，景勤1號公園、黎和生態公園也都是私房跨年景點。

連假遊石門水庫、小人國　走高原交流道免塞車

連假遊石門水庫、小人國　走高原交流道免塞車

台南安平觀音亭關懷獨居長者

台南安平觀音亭關懷獨居長者

拒絕酒駕！　里港警偕志工寒夜餐廳宣導

拒絕酒駕！　里港警偕志工寒夜餐廳宣導

4星座跨年小心破財　第3名下班快回家！帶這物擋煞

4星座跨年小心破財　第3名下班快回家！帶這物擋煞

關鍵字：

young跨年台南交通

讀者迴響

熱門新聞

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

溫妮認了交往「億級男友」！

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

綜藝天王星二代家教大比拼！

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面