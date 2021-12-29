最young跨年在台南　台南跨年活動交通資訊一次看完！

▲台南市政府舉辦的「耶誕跨年系列活動_最young跨年晚會」即將開唱，交通提供相關交通資訊供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府舉辦的「耶誕跨年系列活動_最young跨年晚會」即將開唱，12月31日下午1時起至2022年1月1日凌晨2時，安平區邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊進行交通管制，請參加民眾將車輛停放於運河星鑽及建平三街的活動臨時停車場，步行至市府西側廣場的會場，以減少尋找停車位的不便。

另來往台南府城東西地區的民眾提前改道，多利用健康路、民生路及和緯路；另南北往來民眾建議改行金華路、西門路及公園路，請民眾出遊前多加注意路況，並提前改道。

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配合活動及交管措施，建平路（永華路二段—府前路二段）及西南榕大道將改為臨時機車停車場；另建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道亦開放停機車，請市民朋友依交通指揮人員行車及停車，停放時避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口；人行道上臨時停放機車請保持行人通行空間，並依規定依序停放，違規停放車輛亦依相關規定開罰及拖吊。

因停車空間有限，呼籲參加朋友搭乘大眾運輸工具（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31(高鐵臺南站)，等8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心(永華路) 」、「南台別院」等站；詳細公車資訊請洽「大台南公車：https://2384.tainan.gov.tw/NewTNBusWeb/」網站查詢）；因應觀光人潮及車潮出現，交通局規劃跨年活動專車，民眾可搭乘火車或公路客運至火車站及台南轉運站搭乘活動接駁專車，以減少使用私人運具造成交通壅塞及停車不便的情形。另台鐵局配合跨年活動增開列車，台南地區於2022年1月1日凌晨1時30分有最後區間車至嘉義，1時35分區間車至高雄以服務參加活動民眾返家（詳情請至台鐵局網站查詢確認）。

台南市長黃偉哲籲請市民朋友觀光出遊仍請遵守防疫措施，並請先做好行程規劃。為因應交通狀況，已責成交通局、警察局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌。

交通局局長王銘德表示，交通局持續於大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況，即時因應車流狀況啟動區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，視各道路車流狀況調整號誌控制策略，以疏解車流。

交通局局長王銘德呼籲，台南地區於假日期間有大量觀光旅遊人潮湧入，請民眾出遊前可先查詢活動相關交通資訊或詳查各活動主辦單位交通規劃措施；另通過性車流之民眾請預先規劃行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛，並請事先查詢活動停車資訊及多利用周邊停車場，依規定停放，以免違規停放遭取締，搭乘大眾運輸乘客仍應遵循防疫作為，做好實聯制、全程配戴口罩、保持社交安全距離。