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元旦連假遊石門水庫、小人國　走國3高原交流道就對了

記者楊熾興／桃園報導

國道三號新增設的高原交流道鄰近桃園龍潭地區各風景遊樂休憩區及新竹縣臺三線主要道路，已於今年6月間開通，龍潭警察分局建議民眾在跨年元旦連續假期前往龍潭區石門水庫、小人國及六福村等遊樂區可走高原交流道，警方會派員疏導避免壅塞。

▲▼龍潭分局編派警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼龍潭分局編派警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。（圖／龍潭警分局提供）

▲▼龍潭分局編派警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。（圖／龍潭警分局提供）

隨著疫情逐漸趨緩，相關限制陸續鬆綁，民眾出門旅遊的意願大幅提升，龍潭警察分局為因應110年12月31日至111年1月1日連續三天的元旦連續假期，針對轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導作為，桃園市龍潭區石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，預估期間將吸引大量遊客進入，屆時恐造成交通壅塞情形。

龍潭警察分局建議民眾如欲前往旅遊，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西的市區，可利用國三迥高原交流道，因為新的交流道就可以直接前往小人國、六福村、石門水庫風景區，為避免交通壅塞，警方將編派警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。

另外請民眾特別留意，元旦連續假期，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥龍潭警分局勤務中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。龍潭警分局分局長蔡啟仁特別呼籲民眾『多一點禮讓、行車更順暢』，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導及多利用規劃行駛替代道路等。

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