沃爾瑪撤下新疆商品！ 陸多地現「人龍退卡潮」　網轟：滾出中國

▲排隊要退卡的民眾 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國品牌沃爾瑪旗下的「山姆會員店」近日因撤下新疆產品引發大陸民眾不滿，多地出現「退卡潮」、「罷買潮」。網友怒轟，「沃爾瑪也滾出中國吧！」

美國總統拜登23日簽署一條所謂的「維吾爾強迫勞動預防法案」，禁止進口新疆產品，包括番茄、棉花等。隨後有大陸網友發現，在「山姆會員商店」網店內搜索「新疆」，卻得到了「抱歉，沒有找到相關商品」的結果。

另外，在京東山姆會員店官方旗艦店，同樣也找不到新疆商品的身影。對此旗艦店客服表示，確實已經撤下了新疆產品，但是因為疫情下降了新疆產品，後續還會上架。

除了山姆會員店外，其母品牌沃爾瑪超市也撤下了新疆商品，線上商城也無法搜索到相關產品。沃爾瑪客服對《時代財經》表示，未找到新疆商品可能是因為相應門店目前沒有足夠的庫存。

沃爾瑪撤下新疆商品的動作引發大批民眾不滿，目前在福建廈門等多地，均出現了非常明顯的「山姆會員退卡潮」。網路上也掀起旋風，不少人發文呼籲「退了！趕緊的！！」。

▲排隊要退卡的民眾 。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛抨擊沃爾瑪，「壞事悄悄地幹、結果還是被人民群眾雪亮的眼光發現了、活該」、「一個超市也出來跳，真把自己當回事了」、「山姆要是拍個黑人摘棉花的廣告，你看看店還有沒有吧」、「中國人民還是太溫和了，只是去退個卡，這種事件要是在發生在美國，各位腦海裡已經有畫面了吧」、「一個超市在中國的地界執行美國的法律」、「一個超市在中國的地界執行美國的法律」、「在中國經營，公然下架中國產品，當死！！」、「沃爾瑪也滾出中國吧！」。