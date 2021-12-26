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美國禁止進口新疆產品　中企聯合會發聲明反對：是貿易霸權行為

▲▼ 無印良品、棉花、抵制新疆棉 。（圖／路透社）

▲美國「維吾爾強迫勞動預防法案」將新疆生產的產品推定為「強迫勞動」產品，並禁止進口與新疆相關的產品 。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統拜登日前簽署「維吾爾強迫勞動預防法案」，禁止從新疆自治區進口產品。中國企業聯合會25日發表聲明表示反對美國單方面「貿易霸權行為」，堅定支持新疆維吾爾自治區和廣大企業維護自身正當權益。

據《觀察者網》報導，中國企業聯合會作為中國企業代表組織，25日發表聲明稱，表示美方罔顧事實，通過涉疆法案，推行單邊主義、保護主義、霸凌主義，嚴重損害了中國企業的合法權益，嚴重危害了包括維吾爾族勞動者在內的廣大勞動者權益，是對新疆各族群眾生存權、發展權等基本人權的嚴重破壞，並將會危害全球供應鍊和產業鏈穩定及相關企業的利益，不利於疫情下全球經濟復甦，對此表示強烈反對。

聲明指出，中方廣大企業在生產經營活動中，始終尊重和保障勞動者的宗教信仰、民族文化、語言文字等各方面權益，一貫堅持依法用工，嚴格執行勞動領域法律法規，依法維護勞動者權益，勞動者的勞動權和就業權得到充分維護。

聲明稱，完全贊同政府相關立場和採取的一切必要反制舉措，強烈呼籲美國方面正視中國政府、企業界和消費者嚴正立場，停止以各種藉口損害中國企業合法利益，盡快糾正錯誤的立法和行政措施。

另外針對此次事件，中國大陸外交部24日回應稱，美方反覆借涉疆問題造謠生事，是企圖破壞新疆繁榮穩定，遏止中國發展，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

大陸外交部強調，涉疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐和反分裂問題；美國以新疆問題為由，對中國實體採取的行動是毫無根據，美國的行動違反了自由貿易規則，並威脅到全球供應鏈的安全。

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