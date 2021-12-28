2件事看出「社會對有家世背景的人很容忍」　她笑：先問爸媽是誰

▲鹿希派26日在信義區呼麻，遭路過的員警抓包。（資料照／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一向形象良好的「體操女神」瑞莎，被逆風踢爆斂財，甚至旗下已有8名選手聯合解約，挺身拆穿假面具，在鏡頭前淚訴背後辛酸，這讓女醫師黃宥嘉有感而發，對比憲哥兒「鹿希派」的呼麻事件，不禁笑諷社會對有背景的人，寬容度真的很高。

黃宥嘉在臉書提到，「新聞看了看，對比憲哥的兒子專輯製作費高達5、6百萬，而且也不會因為呼麻事件而延後或取消專輯；再看這些才華也不輸人的體操選手，去當瑞莎的人肉看板，車馬費1人500元？我們社會一直對有家世背景的人很容忍，對往來皆白丁的人零容忍。」

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▲瑞莎透過經紀人表示，家長和選手指控的內容都不是事實。（圖／翻攝自臉書／瑞莎）

她直言，年輕人在看新聞事件時，不要學著做，要先問一下自己的爸媽是誰，「當然，這種事如果愈來愈多，就會生出人民被壓迫、被剝削感，希望有權勢的人還是要戒急用忍。」

對此，網友們心有戚戚焉，感嘆「人家有背景，我們只有背影」、「當初就覺得，怎麼會有這麼好的事，有一個這麼愛台灣的外國人，知人知面不知心」、「真的很有道理，生在這憤世嫉俗的社會裡，有背景的人，通常是這樣的」、「現在的社會走向~就是會投胎比會努力重要」。

▼女醫師有感而發。（圖／翻攝自臉書／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）