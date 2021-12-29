美國南北戰爭「130年前時空膠囊」神秘出土　埋藏李將軍雕像底座中

▲美國南北戰爭李將軍（General Robert E Lee）雕像底座中，一個超過130年歷史的時空膠囊出土。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國維吉尼亞州9月正式拆除南北戰爭時期南方邦聯總司令李將軍（General Robert E Lee）的雕像，作為去年「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）平權運動的回應。如今，雕像底座被挖出據信超過130年歷史的時空膠囊，這個鞋盒大小的銅盒在眾人的期待下於28日被打開。

▲曾豎立於維吉尼亞州首府里奇蒙的李將軍雕像，2020年決議拆除。（圖／達志影像／美聯社）

根據美聯社報導，維吉尼亞圖書館保存的1887年歷史紀錄顯示，首府里奇蒙（Richmond）的數十名居民、組織與企業當年為這個時空膠囊貢獻了60件南方邦聯的物品，還根據當時的報紙報導推測，裡頭可能藏有遇刺的前總統林肯（Abraham Lincoln）一張躺在棺木裡的照片，不僅罕見且具有歷史意義。

▲雕像底座中找到一個被嵌入的銅盒。（圖／路透）

維州歷史資源部門負責人里琪維（Kate Ridgway）表示，這個重達16公斤的金屬盒使用的銅結構等測量結果與歷史年代相符，打開後所見的似乎也與符合記載描述，「這確實是我們預測的盒子。」她表示，裡頭的東西是濕的，但不是「泡在湯裡」，保存狀況比預期來得好。由於物品受潮膨脹而黏在一起，當局人員決定切開盒子其中一面以取出內容物。

▲時光膠囊中的物品都被水份浸濕。（圖／路透）

報導指出，銅盒存放了3本浸濕的書、各式各樣的報紙文書、2件雕刻過的工藝品、鈕扣、子彈，另外還有一個信封裡裝著硬幣等邦聯時期貨幣。值得一提的是，文物管理員並沒有發現林肯的靈柩照片，只有一幅出版於1865年的《哈珀周刊》（Harper's Weekly）中一張印刷圖片，看起來像是有一個人在林肯的墓前哀悼。

▲▼可惜的是，研究人員並沒有找到文獻裡所說的林肯躺在靈柩中的照片，只有一張報章雜誌中的印刷圖片。（圖／翻攝自推特／@GovernorVA、路透）

兩周之前，當局也曾在李將軍雕像的底座中發現另一個時空膠囊，引起大眾一陣興奮情緒，但經過數小時的檢查後發現，這個文物是由其他人放置的，可能是當時參與建造的工人，撬開後裡頭只有幾本書和硬幣。據悉，李將軍在去年「佛洛伊德之死」示威與隨後「黑人的命也是命」運動中，過往的歷史爭議重新受到關注，許多公眾場所等地方已移除他的相關標記。

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