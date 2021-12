洛杉磯飛機墜毀住宅區！　機上4人全數罹難

A small business jet carrying four passengers crashed in the unincorporated San Diego neighborhood of El Cajon https://t.co/pAxt5h2DiQ pic.twitter.com/eYbEXZpPX6

記者張靖榕/綜合外電報導

加州聖地牙哥一架小型商務機於台灣時間28日墜毀在南加州艾爾卡洪(El Cajon)地區,聯邦航管局(FAA)表示,機上4人全數身亡。

#Breaking: Plane crashes in East County San Diego neighborhood. The number and extent of injuries from the crash in the El Cajon area was unknown as of Monday night. pic.twitter.com/VXZondvcuj