為酒駕震怒地方擺爛？　民眾黨團：綠3縣市道安會議出席率「掛蛋」

▲邱臣遠。（圖／台灣民眾黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

近月酒駕肇事致死事故頻傳，台灣民眾黨立院黨團今（29日）上午舉行「宣戰別只做半套，科學治理解決酒駕問題」記者會，黨團總召邱臣遠會中揭露，今年1至9月民進黨執政縣市酒駕事故頻傳，但包括基隆市、屏東縣、新竹市首長出席道安會議次數「掛蛋」，其餘嘉義縣1次、高雄市3次、桃園市4次、台南市9次，如何讓民眾信服有付出努力？

邱臣遠今天批評，每次遇到酒駕事故，執政黨就要演一次震怒大戲，但數據顯示，2021年1至9月民進黨執政的直轄市桃園、台南和高雄，竟都有高達27起酒駕致死事故，然而每個月各縣市首長召開的道安會議，高雄市主持3次、桃園市4次，如何讓民眾信服有為酒駕問題付出努力？

根據民眾黨團統計，今年1至9月六都酒駕肇事死亡人數以桃園市、台南市、高雄市為最，多達27人，且均較去年增加，其餘則是台中市18人、台北市和新北市4人；至於其他綠營執政縣市，基隆市3人、屏東縣24人、新竹市3人、嘉義縣8人。

邱臣遠並指，台灣雖在2020年3月規定酒駕累犯需裝設「酒精鎖」，但截至2021年11月底，應裝酒精鎖人數共2367人，但實際安裝僅95輛，執行率只有4%，原因在於「管車不管人」，且重考駕照才加裝，他們乾脆無照駕駛或開他人的車輛，因此應由政府強制加裝酒精鎖，修法讓酒駕累犯及其家庭所有車輛都有連坐責任。

▼民眾黨團統計酒駕肇事死亡人數。（圖／台灣民眾黨團提供）