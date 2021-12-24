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大新竹成林智堅聖誕禮物？　邱臣遠批：立法院不是民進黨的許願池

▲▼民進黨將《地制法》修正草案逕付二讀，邱臣遠批無視在野、輾壓民意。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

▲民進黨將《地制法》修正草案逕付二讀，邱臣遠批無視在野、輾壓民意。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨為推動新竹縣市合併升格，於24日提案擬將《地方制度法》修正草案逕付二讀，引起在野反彈，民眾黨立委邱臣遠24日批評，民進黨逕付二讀無視在野、輾壓民意，難道新竹市長林智堅想要聖誕大禮，大新竹就要成為他的聖誕禮物？「立法院不是民進黨的許願池」。

▲▼民進黨將《地制法》修正草案逕付二讀，邱臣遠批無視在野、輾壓民意。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

邱臣遠透過臉書質疑，林智堅想要一份聖誕大禮，大新竹市就要成為他的聖誕禮物？民進黨今天原打算挾人數優勢，直接將提案將《地方制度法》第四條修正草案逕付二讀，讓竹竹併能更快成真。經在野黨堅守立場的抗議後，民進黨同意撤回逕付二讀案，將《地制法》交付委員會審查。

邱臣遠批評，民進黨近期無視在野、輾壓民意，在國會為所欲為的行徑，所有在野黨都無法接受。我們民眾黨五位委員在現場高舉標語、拿著麥克風對民進黨喊話，也跟其他在野黨團一同拉起「堅決反對多數暴力」的紅色布條，抗議民進黨只想濫用人數優勢，讓立法院淪為政治酬庸場合的惡質行徑。

▲▼民進黨將《地制法》修正草案逕付二讀，邱臣遠批無視在野、輾壓民意。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

邱臣遠表示，經朝野協商後，民進黨同意撤回逕付二讀案，但堅持要交付委員會審查。儘管在野黨團一致認為要將《地制法》修正草案退回程序委員會提出，但在民進黨團人數優勢下，最終表決結果還是交付內政、司法委員會審查。

邱臣遠諷刺，立法院不是民進黨的許願池，想要什麼，立法院就來幫你達成願望，民進黨再如此不知節制，立法院只會墮落為執政者的橡皮圖章，民眾黨斷然不會接受。

▼民進黨將《地制法》修正草案逕付二讀，邱臣遠批無視在野、輾壓民意。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

▲▼民進黨將《地制法》修正草案逕付二讀，邱臣遠批無視在野、輾壓民意。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

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