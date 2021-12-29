轟綠執政縣市酒駕事故頻傳　民眾黨團：酒駕慣犯家人車輛應連坐

▲台灣民眾黨團舉行記者會。（圖／翻攝自台灣民眾黨臉書直播）

記者呂晏慈／台北報導

近月酒駕肇事致死事故頻傳，台灣民眾黨立院黨團今（29日）上午舉行「宣戰別只做半套，科學治理解決酒駕問題」記者會，黨團總召邱臣遠會中主張，酒駕累犯加裝酒精鎖政策執行率不佳，許多累犯乾脆無照駕駛或者開其他人的車，因此，應該修法規定酒駕累犯及其家庭所有車輛要有連坐責任，並對酒駕者、同車者連坐加重處罰，同時透過酒駕罰金專款專用，如設立「被害補償基金」，加強照顧酒駕受害者與家屬。

邱臣遠今天批評，每次遇到酒駕事故，執政黨就要演一次震怒大戲，但數據顯示，2021年1至9月民進黨執政的直轄市桃園、台南和高雄，竟都有高達27起酒駕致死事故，然而每個月各縣市首長召開的道安會議，高雄市主持3次、桃園市4次，如何讓民眾信服有為酒駕問題付出努力？

邱臣遠並指，台灣雖在2020年3月規定酒駕累犯需裝設「酒精鎖」，但截至2021年11月底，應裝酒精鎖人數共2367人，但實際安裝僅95輛，執行率只有4%，原因在於「管車不管人」，且重考駕照才加裝，他們乾脆無照駕駛或開他人的車輛，因此應由政府強制加裝酒精鎖，修法讓酒駕累犯及其家庭所有車輛都有連坐責任。

民眾黨立委高虹安建議，未來酒精鎖應結合人臉辨識功能、行車記錄器，在酒測時錄影，以減少代測問題，一方面保障其他用路人，二方面方便釐清肇事者，且未來新車、共享汽車、出租車配備必須包含酒精鎖功能，讓飲酒之人不上路，才能讓國人行走安心。

另在公衛醫療方面，民眾黨立委蔡壁如說，根據交通部近10年統計，酒駕累犯比率為37%至38%，當行為人酒駕已達4次以上，其確診為酒癮者的比例更高達88.2%，從犯罪學和公衛醫療預防的角度來看，必須矯正酒駕累犯的酒精成癮，從源頭來防止酒駕問題，社會安全網也應持續追蹤他們的情況，例如台北市由聯合醫院進行酒駕醫療，讓再犯率兩年降為11.8%，顯示有效的醫療介入，可讓酒駕者脫離酒精的依賴，更能降低其再犯率。

在加重酒駕刑責方面，民眾黨立委張其祿指出，酒駕者可能被關個幾年就放出來，甚至還能因表現良好獲得假釋，從2012年「葉少爺」葉冠亨酒駕撞死人案來看，有期徒刑6年，2016年12月29日法務部矯正署核准葉冠亨假釋，實際執行刑期為「3年1個月」，因此對法治懲罰的加重及落實上應再更精進。

張其祿表示，高雄「三度酒駕撞一家四口案」及「葉少爺酒駕案」中，這些肇事者往往因從事特殊產業、脫產或沒有資產，而難以罰金、賠償來懲罰及課責，車甚至是租借來的，因此有必要思考採取特殊手段，或是像有人提議的「酒駕肇事者去洗大體」來達到教化或課責目的，另外對酒駕同行者「連坐罰」應檢討是否加重等等，透過社會壓力達到抑制酒駕的預防性效果，並透過酒駕罰金專款專用，如設立「被害補償基金」，加強照顧酒駕受害者與家屬。