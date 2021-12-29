爸突抓兒子桌上鉛筆屑塞嘴裡　媽笑曝真相獲讚「好偉大」

記者黃翊婷／綜合報導

大多數父母照顧孩子都有一些習慣動作，一名人妻在臉書PO文分享，27日兒子剛削完鉛筆，沒想到老公竟然抓了一把鉛筆屑往嘴裡塞，她傻眼詢問好不好吃，老公才驚覺出糗了，「平常兒子吃東西常常吃到桌上都是，結果爸爸平常的習慣就是把嘴巴當清潔機，專門清潔兒子掉的食物，這下踢到鐵板了吧！」

▲原PO的老公因為平時的習慣，竟誤把兒子削下的鉛筆屑當成食物殘渣吃掉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，27日兒子在削鉛筆，削完桌上滿滿的都是鉛筆屑，老公將兒子抱下來，接著隨手抓了一把桌上的屑屑往嘴裡塞，還咀嚼了一下，讓目擊全程的她忍不住瞪大雙眼，「他絲毫沒發現自己嘴巴咬的是什麼，我問他『鉛筆屑好吃嗎』，他恍然大悟，開始（用）手往嘴巴挖，但一切已經來不及了。」

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原PO解釋，由於平時兒子吃東西常常吃到滿桌都是屑屑，所以老公的習慣就是把自己的嘴巴當清潔機，專門清潔兒子掉的食物，沒想到卻因為習慣動作踢到鐵板，讓她覺得無奈又好笑，並決定將這件事分享出來，提醒各位爸爸媽媽，「千萬不要有習慣性動作。」

其他網友看完文章，紛紛留言調侃原PO的老公是不是把鉛筆屑當成柴魚或肉鬆；也有不少人留言稱讚，「這位爸爸很棒」、「爸爸好偉大」、「我們家也是，小孩掉飯撿起來吃，結果現在飯不管掉桌子還是掉地上，他們都會自動往我們嘴巴塞」。