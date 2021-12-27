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低溫開敞篷被酸好冷　北宜G乳女神61字解答！胸比臉大辣照曝

記者黃翊婷／綜合報導

近期受到大陸冷氣團影響，全台各地氣溫驟降，有網友26日在高速公路上目擊一輛馬自達MX-5敞篷車，竟然頂著低溫開篷行駛，讓他忍不住想問，「說真的，不會冷嗎？」沒想到釣出北宜女神、擁有G罩杯火辣身材的網紅艾妃Aifei留言解惑，「不會啊，很舒服耶，MX-5有暖氣、有電熱椅，而且正面的風前檔擋掉了喔。」

網酸低溫開敞篷，釣出北宜G乳女神。（圖／翻攝自爆廢公社、IG aifei.9961）

▲原PO目擊駕駛在寒風中開篷行駛。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

大陸冷氣團帶來連4天低溫，26日清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的11度，繼玉山下雪之後，合歡山也降下少許冰霰。但有網友在這樣寒冷的天氣中，目擊一輛馬自達MX-5敞篷車竟開篷行駛在高速公路上，讓他忍不住將照片PO上臉書「爆廢公社」並詢問，「說真的，不會冷嗎？」

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其他網友看到照片，雖然有人跟著開玩笑說是車輛故障，才會關不起來；但大多數人都覺得原PO管太多並紛紛留言表示，「敞篷其實沒想像中那麼不實用」、「爽就好，又沒違規」、「好衰，連開車也有事」、「開篷又開暖氣或冷氣的人很多，就像冷氣房蓋厚棉被一樣爽，而且有一定速度，裡面根本淋不到雨」。

網酸低溫開敞篷，釣出北宜G乳女神。（圖／翻攝自爆廢公社、IG aifei.9961）

▼▲艾妃留下61字解惑，被網友誇讚是「高級玩家登場」。（圖／翻攝自臉書／艾妃、爆廢公社）

網酸低溫開敞篷，釣出北宜G乳女神。（圖／翻攝自爆廢公社、IG aifei.9961）

此外，這篇文章也釣出北宜女神、擁有G罩杯火辣身材的網紅艾妃Aifei留言，由於她也擁有一輛MX-5，對於原PO的疑問，她解釋，「不會啊，很舒服耶，MX-5有暖氣、有電熱椅，而且正面的風前檔擋掉了喔。前面幾樓在講關不起來、篷壞，很抱歉，軟頂MX-5是手動，不會壞。」

艾妃2018年間因為一張低胸烤肉照爆紅，她也經常在臉書等社群平台分享玩車的美照，2019年又因為穿細肩帶低胸背心、真理褲騎車上北宜的辣照掀起話題，照片中她露出一雙白皙美腿，雙峰乍看之下比她的臉還要大，胸前布料完全遮不住渾圓美乳，當她過彎時，側面風景更是驚人，半顆雪球險些滑出衣服外。

艾妃當時曾表示，她在北宜騎車已有多年經驗，很喜歡上山騎車的感覺，所以經常獨自騎著小粉紅衝上北宜，沒想到意外成了眾多追焦攝影師期待的最美風景，「上山還是兜風最舒服了。」

▼艾妃經常在社交平台分享與愛車的美照。（圖／翻攝自IG／aifei.9961）

網酸低溫開敞篷，釣出北宜G乳女神。（圖／翻攝自爆廢公社、IG aifei.9961）

網酸低溫開敞篷，釣出北宜G乳女神。（圖／翻攝自爆廢公社、IG aifei.9961）

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