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全台最大子弟團！林口子弟戲文化傳承百年　用在地特色創造豐沛觀光價值

▲▼專訪KLOOK行銷總監林耀民。（圖／記者湯興漢攝）

▲KLOOK行銷總監林耀民表示，旅遊的需求一直都在，只是不能出國，所以著重在更深化的國內旅遊體驗。（圖／記者湯興漢攝）

記者張惠媛／新北報導

近年來國人的旅遊型態產生轉變，有別與走馬看花，更希望可以深化旅遊體驗，加上國際疫情影響，無法出國旅遊，迎來國旅熱潮之餘，也讓在地文化蓬勃發展，全台各縣市都紛紛加強城市印象，吸引不少旅人全台走透透、朝聖特色遊程，尤其是各項傳統文化吸引更多人關注，越在地、越國際，為台灣各地創造出豐沛的旅遊資源和觀光價值。

新北林口是全台最大的子弟團所在地，林口區公所表示，「子弟是傳統農村社會對於個村莊自行成立的南北管戲團、歌仔戲、布袋戲的稱呼，展現地方上的團結與向心力，婚喪喜慶都會有他們的身影。」近百年來，尚保留了9個軒社和南北管藝術研究會傳承這項傳統文化，而林口自2009年起舉辦「子弟戲文化節」，透過文化節與地方宗教慶典結合，林口街頭巷尾鬧熱氛圍滿滿，也透過這項文化特色為在地帶來更多觀光價值。

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傳統子弟文化來自於在地社群的強大凝聚力，多半都一代傳一代、長年延續子弟精神，林口區公所指出，像是成立近百年的林口樂林園，就是在地的業餘北管軒社，保留著農村社會互助合作的精神，並成為台灣的北管戲曲與戲劇演出的重要推手，在各地的子弟戲團逐一消失或縮減規模的同時，林口因著地方支持而保留了9個軒社，以及經典的福祿壽三仙扮仙戲和傳統大戲等精髓。

知名旅遊體驗預訂平台KLOOK行銷總監林耀民說明，疫情前每年台灣有一千萬人次出國旅遊，但不能出國之後，這樣的需求還是存在，於是許多旅遊行程都著重在挖掘更深度的文化觀光遊程和體驗，而KLOOK也藉由重新檢視傳統文化，提供符合消費者需求體驗，林耀民舉例：「舉信仰來說好了，台南一直都存有四大月老，但很少人知道四位月老所祈求的事情是不一樣的，我們就藉由信仰的體驗，教你怎麼拜月老，規劃出一個三小時的walking tour，帶旅人體驗當地人的生活。」

▲▼專訪KLOOK行銷總監林耀民。（圖／記者湯興漢攝）

▲林耀民分享，對於傳統文化的傳承與保存，可以透過「參與」來創造這個世代的共同記憶。（圖／記者湯興漢攝）

而像林口子弟戲文化節的傳統文化發展與轉型，林耀民表示，其實「文化參與」是深度旅遊體驗中很重要的一環，像是香港的仿古船體驗遊程，或是到韓國旅遊一定會去景福宮穿韓服⋯⋯等，藉由傳統文化結合當下利益點，一次一次地包裝出不同的體驗，獲得消費者認可，他也強調：「只要東西有賣點、有特色，有故事可以講，就容易可以獲得早期參與者的參與。」林耀民也分享自己的理念：「傳統並不代表『老』，只是需要新的接軌和參與，讓消費者可以進來，這些對於傳統文化的理解，或是老一輩人的智慧，都可以透過這樣的體驗和活動再一次被強化，透過『參與』來創造這個世代的共同記憶。」

林耀民分享自己的觀察，在旅遊型態隨著消費者的消費行為模式轉變的現在，消費者期待的是更快速、更即時的「衝一波」，因此KLOOK針對消費者的旅遊習性包了完整的服務進去，住宿、交通、租車、接駁需求一應俱全，亦可以和在地社團、供應商等合作，讓在地供應商有機會藉由這樣的服務找到更多顧客，透過平台數位化讓透明度跟信賴感同步提升，優化旅遊環境，也可以補足傳統旅遊方式所沒有涵蓋到的部分。

今年林口子弟戲文化節因為疫情關係沒有舉辦實體活動，但各軒社也在防疫規範下持續排練，透過臉書社群的經營，也參與文化部相關的演出活動，新北市政府以推動表演藝術走入民眾生活，期望透過各項展演活動拉近與民眾的距離，在在顯示出林口子弟團對傳統文化的保存與傳承付出的努力。

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