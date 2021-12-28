明年7月國考「申論試題線上作答」上路　考選部數位轉型計畫啟動

▲國家考場。（圖／記者劉維榛攝）



記者林銘翰／台北報導

考選部28日表示，面對後疫情動盪多變及數位公共服務新時代的來臨，為符應資訊化、數位化時代用人需求，考選部成立國家考試數位轉型推動小組，並以「國家考試電腦化、資料開放加速化」為願景，規劃10年為期，將於明年1月擴大部務會議達成共識後，提報考試院會議業務報告。

考選部28日下午發布新聞稿表示，考選部設定「國家考試試務全面e化、擴大辦理電腦作答考試、強化國考資料開放範圍、增加數位轉型協作能力、提升國考資安運作環境」為數位轉型推動目標，期獲考試院支持以爭取相關經費及資源。

考選部表示，前開計畫結合我國「數位國家、智慧島嶼」的整體方針、考試院第13屆施政綱領的理念意涵，考試院數位轉型委員會以落實數位治理、朝向服務型數位政府的目標，並且透過SWOT分析，提出5項策略、14項行動方案，規劃結合行動載具等創新應用。

考選部說明，未來將發展視訊化口試環境及閱卷委員遠距線上閱卷，推動全面無紙化報名提供多元線上申辦服務，結合AI人工智慧創造國考新價值，擴大辦理電腦化測驗等，並採審慎逐步推動、周全所有利害關係人關注要項等原則。

考選部也說，未來也將與教育部成立工作小組等跨部會合作模式，採滾動式定期稽核與調適推動前瞻性國家考試數位轉型，期望穩健達成數位轉型目標。

考選部表示，為致力於公平、安全、穩健及前瞻的國家考試數位轉型，並將自2022年7月推動申論式試題線上作答，先辦理專門職業及技術人員高等考試諮商心理師、臨床心理師考試2類科考試，2023年增加專門職業及技術人員高等考試中醫師類科考試，開創為國掄才新里程。