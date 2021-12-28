　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明年7月國考「申論試題線上作答」上路　考選部數位轉型計畫啟動

▲▼國考,國家考試（圖／記者劉維榛攝）

▲國家考場。（圖／記者劉維榛攝）

記者林銘翰／台北報導

考選部28日表示，面對後疫情動盪多變及數位公共服務新時代的來臨，為符應資訊化、數位化時代用人需求，考選部成立國家考試數位轉型推動小組，並以「國家考試電腦化、資料開放加速化」為願景，規劃10年為期，將於明年1月擴大部務會議達成共識後，提報考試院會議業務報告。

考選部28日下午發布新聞稿表示，考選部設定「國家考試試務全面e化、擴大辦理電腦作答考試、強化國考資料開放範圍、增加數位轉型協作能力、提升國考資安運作環境」為數位轉型推動目標，期獲考試院支持以爭取相關經費及資源。

考選部表示，前開計畫結合我國「數位國家、智慧島嶼」的整體方針、考試院第13屆施政綱領的理念意涵，考試院數位轉型委員會以落實數位治理、朝向服務型數位政府的目標，並且透過SWOT分析，提出5項策略、14項行動方案，規劃結合行動載具等創新應用。

考選部說明，未來將發展視訊化口試環境及閱卷委員遠距線上閱卷，推動全面無紙化報名提供多元線上申辦服務，結合AI人工智慧創造國考新價值，擴大辦理電腦化測驗等，並採審慎逐步推動、周全所有利害關係人關注要項等原則。

考選部也說，未來也將與教育部成立工作小組等跨部會合作模式，採滾動式定期稽核與調適推動前瞻性國家考試數位轉型，期望穩健達成數位轉型目標。

考選部表示，為致力於公平、安全、穩健及前瞻的國家考試數位轉型，並將自2022年7月推動申論式試題線上作答，先辦理專門職業及技術人員高等考試諮商心理師、臨床心理師考試2類科考試，2023年增加專門職業及技術人員高等考試中醫師類科考試，開創為國掄才新里程。

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
蝦皮店到店「取消0元免運」元旦起收費！　網見價格笑了
12大咖巨星齊聚！　卡地亞超夢幻組合年末獻祝福
王柏傑摟抱激吻謝欣穎　甜誇女友氣場強：她很像張艾嘉
小S給黃子佼「結婚紅包」懸疑消失！　說到做到補上了
月薪36K靠自己「買下1千萬房」：平常很省！　網揪1疑點秒打
快訊／中山分局再爆貪污案　小隊長涉包庇色情遭約談
獨／陳松勇早料到會爭產！　Yule看護：8年來沒見過二弟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拍桌嗆官員影片遭曝　林靜儀反諷顏寬恒「人前綿羊、人後野狼」

明年7月國考「申論試題線上作答」上路　考選部數位轉型計畫啟動

朴槿惠獲特赦陳水扁呢？　日媒：不該把他僅定格為貪污犯

快訊／「iPhone一支不便宜捏」　王世堅親曝堅持不換機理由

游盈隆民調問公投穿插蔡英文論文　民進黨：不像專業者做的事

王世堅批罷昶沒有正當性　「鍾小平根本政治過動兒！」

快訊／《數位發展部》來了！最快明年Q1掛牌　立院三讀通過組織法

快訊／北市今年酒駕死傷數44人　「酒後代駕服務」7.6萬件創新高

王婉瑜肯定林智堅棄選大新竹　「但讓人更不明白急著竹竹併意義為何」

快訊／「麟洋配」可商業代言　立法院三讀修正通過《國民體育法》

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

拍桌嗆官員影片遭曝　林靜儀反諷顏寬恒「人前綿羊、人後野狼」

明年7月國考「申論試題線上作答」上路　考選部數位轉型計畫啟動

朴槿惠獲特赦陳水扁呢？　日媒：不該把他僅定格為貪污犯

快訊／「iPhone一支不便宜捏」　王世堅親曝堅持不換機理由

游盈隆民調問公投穿插蔡英文論文　民進黨：不像專業者做的事

王世堅批罷昶沒有正當性　「鍾小平根本政治過動兒！」

快訊／《數位發展部》來了！最快明年Q1掛牌　立院三讀通過組織法

快訊／北市今年酒駕死傷數44人　「酒後代駕服務」7.6萬件創新高

王婉瑜肯定林智堅棄選大新竹　「但讓人更不明白急著竹竹併意義為何」

快訊／「麟洋配」可商業代言　立法院三讀修正通過《國民體育法》

Honda全台第一間認證中古車據點開幕　主打2年3萬公里原廠保固

谷歌母公司Alphabet今年股價飆漲71％　打敗微軟、蘋果成最強科技股

夢幻到心花怒放！台北網美系太空下午茶　12種精緻點心上桌超吸睛

小孩不愛爸爸的「漫威英雄」　索爾兒子想當超人、浩克兒子最愛反派洛基

上完大號...同事神猜「衛生紙張數」！他一問傻眼：用聽的

李灝宇職業生涯首轟「爽翻天」　討教高國輝、林子偉旅美經驗

高三也能競選國會議員！南韓「破天荒」修法　被選舉人下修至滿18歲

認愛美女議員鍾沛君9個月　金曲男星年底前「加碼曝喜訊」！

20歲男「闖紅燈、超速」積欠ETC　賓士被扣！借錢火速繳清17萬

長毛黑鼠寶遇靜電睡出「一頭炸毛」　老頭造型笑翻網：眼睛在哪

政治熱門新聞

國民黨曝林靜儀拍桌影片　疑耍官威「你們當我在這幹什麼的？」

楊志良演講提朴正熙死因！高喊抓蔡英文

立院三讀性工法　產檢假、陪產假延長至7日

館長感嘆「民進黨挺不下去」：成績單都偏財團

林智堅棄選！他憂綠營誰能贏韓國瑜柯文哲？

綠營大老倒戈挺楊文科　原因藏在超過400公頃開發案

林智堅深夜長文說明「棄選大新竹」原因

將官晉升　中將4人、少將19人

黃暐瀚揭林智堅推竹竹併原因　「鄭文燦一句話，大新竹才橫空出世」

快訊／軍公教提撥退撫基金免稅　估67萬人受惠

林智堅棄選大新竹內幕曝　3大打擊腹背受敵

林智堅不選大新竹　藍議員遭打臉：被我逼到棄選

林智堅棄選「72小時風雲變色」　黨內2派系有雜音

快訊／侯友宜怒斥酒駕太多狂妄囂張　喊話加重民事、防脫產逃亡

更多熱門

相關新聞

考選部：國考試務人員明年須接種兩劑疫苗

考選部：國考試務人員明年須接種兩劑疫苗

考選部16日表示，自明年1月1日起，國家考試期間或入闈、閱卷期間，試務工作人員必須完整接種2劑疫苗且滿14天；典試相關委員於擔任工作前，倘若經醫師評估或其他因素無法施打者，未完整接種2劑疫苗且滿14天者，則必須自費提供3日內抗原快篩或PCR檢驗結果為陰性之證明。

警大教授洩國考題　47消防員拔官重考

警大教授洩國考題　47消防員拔官重考

地方特考遇到雙北停電　考選部：延長作答時間

地方特考遇到雙北停電　考選部：延長作答時間

國考電腦試場增設花蓮　慈濟獲考選部認證

國考電腦試場增設花蓮　慈濟獲考選部認證

「再也不跑船！」25歲男國考1次就上超勵志

「再也不跑船！」25歲男國考1次就上超勵志

關鍵字：

考選部國家考試國考考試院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑞莎心碎首發聲！

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

陳松勇二弟靈堂外不悅喊：亂說話

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

綜藝天王星二代家教大比拼！

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

交往「信」衰變小三　李妍瑾開罵

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

吳宗憲「重話切割」鹿希派：滾得遠遠的

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面