警大教授「怕被檢討」洩題給學生　47消防員拔官重考提告平反吞敗

▲考試院外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

中央警察大學消防系前主任沈子勝2018年擔任警察特考典試委員時，竟洩題給警大消防系考生，造成已錄取者任職年資不算數還需重考，李姓男子等47名受影響的消防員，不服考試院註銷他們的考試及格證書，提告要求平反，台北高等行政法院認定考試院本案處分維護國家考試公平性，也沒超過時效，判李男等人全部敗訴，可上訴。

北高行判決理由指出，考試院撤銷李男47人本案考試及格資格的行政處分，符合《行政程序法》明確性的要求，沈男考前洩題，李男47人因而得知試題重點，當時消防系應屆畢業生在LINE群組也討論洩題內容，使考試發生不正確結果，李男47人已失去考試及格的合法基礎，因而不受「信賴保護」原則的保障，何況考試院維護國考公平性以及其他非警大考生權益，合乎重大公益，也沒超出行使撤銷權的時效。

▲中央警察大學消防系前主任沈子勝。（圖／資料照片）

本案源於時任警大消防系主任的沈子勝，2018年獲考試院考選部聘為2018年消防警察三等特考消防組典試委員兼召集人，負責審題、處理試題疑義並決定各科考題，他卻在同年6月1日下午2時許，在警大召集消防系應屆畢業生與尚未通過考試的考生，以精神喊話為名，洩露他審題時抄錄的「消防戰術」等4科考題重點。

全案在2019年被廉政署獲報查出，沈男到案認罪，供稱警大消防系應屆畢業生近年在國考的錄取率不佳，他起意徇私洩題，希望提高警大消防系學生的上榜人數，以免自己日後被學校檢討。

刑事部分，一審法官認定沈子勝嚴重破壞國考掄才的公正性，去年（2020年）7月依洩密罪判他1年2月徒刑，因沈男賠償考選部重辦這項考試的花費52萬元，准他緩刑4年，須支付公庫80萬元並提供80小時義務勞務，沈男與檢方都沒上訴，已定讞。

監察院另調查行政責任，認為沈男造成2018年直接、間接得知他洩題內容的考生，都被撤銷考試及格資格，已錄取考生任職的公務年資不算數，且須連同當年全程到考未錄取考生共477人，去年10月31日重考「消防戰術」等4科，影響層面非常大，去年12月24日以12票全數通過彈劾沈子勝。

沈子勝還移送懲戒法院審理，今年（2021年）2月被判決降2級改敘，不但薪俸減少、公職位階變低，且從改敘之日起，2年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務。