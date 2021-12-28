校花AV女優「暴瘦」吸毒遭逮　手寫信曝光：我回來了

▲日本「校花級」AV女優結城瑠美奈吸毒被逮，公布手寫信道歉。（圖／攝自結城るみな推特）



記者張鈜閔／綜合報導

26歲AV女優結城瑠美奈(結城るみな)9月驚爆吸毒被逮，近日她的親筆手寫信曝光，表示「我回來了」，表示自己將會回歸拍A片。

26歲的結城瑠美奈曾在日本大學小姐選美中勝出，去年3月開始拍起AV，靠著甜美臉蛋和纖細身材迅速在AV界竄紅，但想不到，根據日媒《周刊文春》報導，結城瑠美奈20日中午回家時被緝毒人員叫住，隨後從她屋內搜出古柯鹼、興奮劑被逮捕。

結城瑠美奈的朋友也透露，發現她在出道後越來越瘦，擔心她可能為了維持身材服用減肥藥，沒想到竟然是因為吸毒；結城瑠美奈的經紀公司則透露，結城瑠美奈是和一名牛郎店的高階幹部一起買毒品，她買古柯鹼，該男則買興奮劑，她在出道前就在前男友的帶領下學會吸毒。

日前，結城瑠美奈也在個人推特以及IG上發表親筆信，表示「自己犯下不可饒恕的過錯」，也承認自己「愚蠢、輕率的行為讓許多支持她的人失望」，承諾自己會深刻反省，未來會工作岡位上全力彌補自己犯的錯誤。

台灣「AV達人」一劍浣春秋分析指出，這封道歉信要告訴大家的其實很簡單，就是「我回來了」，他認為，結城瑠美奈到現在還沒被事務所開除，合約還沒走完，所以結城應該是要回去Prestige繼續拍片的，但因為持毒被逮的新聞太傷形象，事務所還因此在第一時間公開道歉，所以能不能回去拍片還在未定之天。

▲結城瑠美奈吸毒被逮，道歉手寫信曝光。（圖／攝自結城るみな推特）