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澳洲爆Omicron首例死亡！篩檢出大包　400名確診者「被通知陰性」

▲▼ 澳洲,新冠,疫苗,輝瑞疫苗。（圖／路透）

▲澳洲出現首例Omicron變異株的死亡個案。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

全球籠罩Omicron變異株疫情，澳洲27日通報首例Omicron死亡案例，且同一天單日新增確診人數突破1萬例，是自疫情爆發以來單日增幅最大的紀錄。確診數持續攀升之下，雪梨一家實驗室卻鬧出烏龍，通知400多人篩檢結果為陰性，但實際上這些人都是陽性確診者。

根據路透報導，澳洲27日新增1萬186例新冠病例，是自疫情以來單日首次突破1萬確診，其中多數集中於新南威爾斯州與維多利亞州。同日，澳洲也通報了境內首起Omicron死亡案例，個案為80多歲具潛在健康問題的男性，在老年養護機構感染病毒後於雪梨一家醫院病逝。然而，當局表示住院率仍低，將不會收緊防疫措施。

報導指出，澳洲全國性的病例激增也為篩檢量能帶來壓力。雪梨一家醫院檢測中心SydPath於26日發表一項聲明，昨晚由於「人為錯誤」而向400多人發送錯誤的訊息稱他們的新冠篩檢結果為陰性，事實上，這些人的檢測結果呈現陽性，一個緊急應變小組正在調查詳細發生原因。

一名34歲男子向澳洲廣播公司表示，他在篩檢完幾天內就感到不適，儘管醫生建議他相信「陰性報告」，但他仍前往篩檢中心進一步確認，因為他認為所有症狀都和COVID有關，最終他的快篩呈陽性反應。

男子表示，他收到SydPath兩份不同通知，一份說是實驗室錯誤，另一份則說是文書上的失誤，「我認為這相當令人沮喪，從某角度而言，我先是花費了85小時才得到陰性判定，卻又被迫聯繫醫院，試圖弄清楚我身體出了什麼狀況。」

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