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社會 社會焦點 保障人權

8月男嬰撞頭「永遠看不到父母」　惡保母反咬涉過失重傷害判刑

▲▼蕭美智。（圖／記者黃宥寧攝）

▲蕭姓合格保母害男嬰因頭部受創導致失明等重傷害被法院判刑。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松／台北報導

領有合格證照的蕭姓保母，前年受託照顧8月大男嬰才8天，就不慎讓男嬰撞到頭部，卻沒立即送醫，等父母接回家時發現男嬰軟趴趴、叫不醒，送醫發現有腦水腫，導致失明、癲癇、偏癱等後遺症，傷心的母親淚灑法庭控訴「我兒子永遠無法看見父母親的臉」，士林地院24日依業務過失致重傷罪判蕭婦徒刑1年6個月，可上訴。

62歲蕭姓保母從2019年2月11日起，受張姓父母委託，每個禮拜一到禮拜五的早上7點半，到下午5點半照顧男嬰10個小時，2月20日傍晚5點50分，張父去接兒子時，發現蕭婦「以手固定男嬰腋下直立式」的動作抱著男嬰，張父當下見到兒子軟趴趴的模樣，已經覺得奇怪，回家後發現兒子一直昏睡「叫不醒，四肢癱軟」，趕緊送醫。

醫院根據腦部斷層等診察發現，男嬰因頭部撞擊或搖晃，腦部受到重衝擊，造成硬腦膜下血腫併癲癇，並有後續腦部萎縮併發症，導致「動作發展遲緩」、「雙側性皮質性失明」、「交通性水腦症」等重傷害。

▲▼8個月大寶寶疑遭保母搖晃。（圖／張承恩父母提供）

▲8個月大男嬰有失明、癲癇、偏癱等重大不治傷害。（圖／男嬰恩父母提供）

男嬰父母曾為此案親自出庭，張母聲淚俱下地向法官表示，她曾將這件事情po上網路，反遭蕭婦提告妨害名譽，讓她心力交瘁，「我的兒子因為妳的貪心、疏忽及欺騙，導致他終身成視多障人士」，「我的兒子未來無法看見父母親的臉，只能用聲音和觸覺來感受，更不用說未來的教學、交友及學習。」

士林地院審理後認為，蕭婦是領有專業技術士證的保母，應該知道照顧當時未滿10個月的男嬰，要更注意維護安全，並避免頭部遭受撞擊，竟疏未善盡保護及注意義務，使男嬰頭部偏左側上方高位受到外力撞擊，事發時又沒有立即送醫或聯絡父母，要為男嬰的傷勢負責。

法官考量男嬰就醫後，仍有嚴重視力損傷、鬥雞眼後遺症，還有癲癇、偏癱、發育遲緩之於身體有重大不治之傷害，後續還要面對漫長且艱辛的復健過程，父母也更需耗費相當時間、精力、金錢，考量蕭婦至今否認犯行，又沒和家長達成和解，依犯罪時的業務過失致重傷罪判刑1年6個月。

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