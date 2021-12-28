金鼎獎女作家騎單車遭撞亡　肇事外送員辯：時速僅20！下場曝光

▲金鼎獎作家陳柔縉於淡水騎乘單車，遭同向賴姓外送員騎乘機車追撞，搶救3天仍宣告不治。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

金鼎獎作家陳柔縉10月15日傍晚，騎乘腳踏車在淡水中正東路二段上，不幸遭同向50歲賴姓外送員騎機車擦撞倒地，導致她顱內出血，搶救3天後仍宣告不治，享年57歲。賴男到案時，堅持不認錯，並強調當時時速僅有20公里。士林地檢署偵結，依過失致死罪嫌將賴男起訴。

50歲的賴姓外送員，15日傍晚剛送完單準備返回住處，在行經淡水中正東路二段往三芝方向時，卻因為超車不慎，撞上騎著單車行駛在道路右側的陳柔縉，導致陳頭部重創、顱內出血，緊急送往馬偕醫院治療3天後，仍因傷勢過重不幸身亡，而賴男自己僅右手受到擦傷。

▼作家陳柔縉遭外送員追撞，經搶救3天仍不幸身亡 。（圖／記者陳雕文翻攝）

此外，10月19日士林地檢署會同法醫相驗陳女的死因時，賴男也在一旁陪同，他認錯不認罪，還向檢察官強調，當時他的時速僅有20公里，在超車時不慎撞上騎著腳踏車的陳柔縉，但其說詞不被檢察官採信。

陳柔縉出生於雲林，台灣大學法律系司法組畢業，曾任平面媒體政治記者，現為台灣大學新聞研究所兼任副教授、專欄作家，主要著寫人物與日本時代社會生活相關題材，著有《總統的親戚：揭開台灣權貴家族的臍帶與裙帶關係》、《台灣西方文明初體驗》、《宮前町九十番地》、《舊日時光》、《人人身上都是一個時代》、《榮町少年走天下：羅福全回憶錄》、《大港的女兒》等。

