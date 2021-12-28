「戰地醫生」又來了！苗栗女以為找到真愛　險遭詐18萬

▲苗栗市1名陳姓女子，因上網結識自稱是軍醫的楊男，因而陷入愛情陷阱，準備到銀行匯款時，被機警行員阻止。（圖／記者黃孟珍攝翻）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名陳姓女子，日前在網路上認識1名自稱是軍醫的楊姓男子，經長時間噓寒問暖下，讓陳女誤以為找到真愛；隨後楊男告知要寄物資及現金道陳女家，但包裹卡在泰國海關，需先繳付比特幣至指定之國外帳戶內才能放行，陳女不疑有他，準備到銀行匯款時，經行員發覺有異趕緊報警，及時阻詐成功。

警方表示，南苗派出所所長姜名旂、警員李文吉，日前接獲銀行報案稱，有1名陳姓女子在櫃台填寫匯款單欲匯款新台幣18萬元至國外指定帳戶，經銀行員工關懷詢問匯款用途，但陳女支吾其詞不願回答，行員認為陳女可能遭詐，故而請警方到場協助。

員警火速趕往銀行後，向陳女詢問款項用途，陳女才向警方表示，數月前在通訊軟體上認識自稱在聯合國維和部隊中擔任軍醫的楊姓男子，對方聲稱要從戰地寄送一箱醫療物資及現金到陳女家，為包裹卡在泰國海關，需先繳付比特幣0.13元（約新台幣18萬元）至對方所指定之國外帳戶內才能放行，陳女不疑有它，遂前來銀行準備匯款。

經員警向陳女詳細解說為詐騙集團慣用「網路交友」的手法，並舉出過去詐騙案例，陳女這才理解恍然大悟，了解這名自稱「戰地醫生」的來電就是詐騙電話，感謝警方及銀行員工及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的存款，並對警方及銀行員工頻頻道謝。

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