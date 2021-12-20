快訊／詐騙集團太囂張！台北市長柯文哲兒子遭騙15萬　警逮2人

記者張君豪／台北報導

詐騙集團有多猖獗，連台北市長柯文哲兒子都被騙匯款！大安分局13日接獲柯姓男子報案，指稱日前在網路書城購書，疑因網站個資外洩，接到詐騙集團電話聲稱「購書程序未完成」，被害人不疑有他便前往ATM操作完成交易，短短1小時內連續匯款多達7次，總匯款金額達15萬元，警方事後發現這名被害人竟是台北市長柯文哲兒子，目前已逮捕涉案車手2人。

▲台北市長柯文哲親兒遭騙匯15萬，圖為車手提款畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，柯姓被害人（20多歲）報案說明日前曾於某網路書局買書，13日接獲詐騙集團來電，對方聲稱他購書未完成交易，要求操作ATM才能退款給被害人。柯文哲兒子不疑有他，依照詐騙集團電話上的指示，柯男跑到信義路2段銀行、便利超商提款機操作匯款，遭詐騙15萬元。

警方依規定受理報案後，火速成立專案小組調查，20日已在台中陸續收網逮捕2名涉案車手，並將擴大溯源偵辦，警方指出詐騙集團連市長兒子都敢騙實在太囂張，有信心在短時間內瓦解該詐騙集團。

警方呼籲，各電商業者應對於網路交易，除應加強資安防護，並應於網站首頁加註防詐騙標語與反詐騙警語，以及標明客服專線及時間供民眾諮詢查證，否則民眾若因電商交易平台個資外洩而受騙，電商業者將須負起損害賠償責任。

另外，民眾如接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+02」、「+886」等號碼，電話中如聽到關鍵字「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字，請立即掛斷，並通報165反詐騙諮詢專線。

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