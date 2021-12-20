　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／詐騙集團太囂張！台北市長柯文哲兒子遭騙15萬　警逮2人

記者張君豪／台北報導

詐騙集團有多猖獗，連台北市長柯文哲兒子都被騙匯款！大安分局13日接獲柯姓男子報案，指稱日前在網路書城購書，疑因網站個資外洩，接到詐騙集團電話聲稱「購書程序未完成」，被害人不疑有他便前往ATM操作完成交易，短短1小時內連續匯款多達7次，總匯款金額達15萬元，警方事後發現這名被害人竟是台北市長柯文哲兒子，目前已逮捕涉案車手2人。

▲台北市長柯文哲親兒遭詐騙集團騙匯15萬員警逮2人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市長柯文哲親兒遭騙匯15萬，圖為車手提款畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，柯姓被害人（20多歲）報案說明日前曾於某網路書局買書，13日接獲詐騙集團來電，對方聲稱他購書未完成交易，要求操作ATM才能退款給被害人。柯文哲兒子不疑有他，依照詐騙集團電話上的指示，柯男跑到信義路2段銀行、便利超商提款機操作匯款，遭詐騙15萬元。

警方依規定受理報案後，火速成立專案小組調查，20日已在台中陸續收網逮捕2名涉案車手，並將擴大溯源偵辦，警方指出詐騙集團連市長兒子都敢騙實在太囂張，有信心在短時間內瓦解該詐騙集團。

警方呼籲，各電商業者應對於網路交易，除應加強資安防護，並應於網站首頁加註防詐騙標語與反詐騙警語，以及標明客服專線及時間供民眾諮詢查證，否則民眾若因電商交易平台個資外洩而受騙，電商業者將須負起損害賠償責任。

另外，民眾如接獲來電顯示開頭帶「+」號、「+02」、「+886」等號碼，電話中如聽到關鍵字「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字，請立即掛斷，並通報165反詐騙諮詢專線。

【其他新聞】

獨／抓到了！PTT網軍帶風向「高嘉瑜愛拍性愛片」　截圖全用同一張

獨／PO男友視角照帶風向「沒品維尼」不是林秉樞！暗黑操作驚曝光

獨／人脈王林秉樞母告別式贈花名單曝光！司法院長監委立委全上榜

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」　辣妻回應了
晚上睡覺好冷！醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖
女星逆風挺王力宏　「藝術家都花心」被罵爆
快訊／耶誕前血洗！美國三大指數開盤均跌！道瓊下殺459點
王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」
冷雨再下2天！周末迎「入冬最強冷氣團」　最凍10°C↓時間曝
5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／詐騙集團太囂張！台北市長柯文哲兒子遭騙15萬　警逮2人

快訊／疑單車飆太快！汐止路口撞對向車　16歲學生噴飛頭撞地送醫

高雄男進護理之家39天「陰莖全切除」　業者指示外勞1動作害慘他

林森北酒店爆內鬼！偷賣高檔酒再回灌便宜貨　酒客花大錢當盤子

獨／化療仍不忘老百姓的「大事」　除暴悍將朱宗泰最後身影曝

CPR+AED救了他！花蓮翁失去生命跡象　救護員雙管齊下續命

家暴男疑妻外遇　闖北市東區服飾店「揮刀砍妻」遭路人壓制

豬舍髒水誆山泉水！彰化黑心商人狠撈3年　吐549萬換緩刑

酒後與友爆衝突！18歲男遭彈簧刀刺穿小腸、腎動脈　搶救15天不治

10多年白燒上億！日月潭向山旅館BOT案　業者批遭官僚坑殺

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

快訊／詐騙集團太囂張！台北市長柯文哲兒子遭騙15萬　警逮2人

快訊／疑單車飆太快！汐止路口撞對向車　16歲學生噴飛頭撞地送醫

高雄男進護理之家39天「陰莖全切除」　業者指示外勞1動作害慘他

林森北酒店爆內鬼！偷賣高檔酒再回灌便宜貨　酒客花大錢當盤子

獨／化療仍不忘老百姓的「大事」　除暴悍將朱宗泰最後身影曝

CPR+AED救了他！花蓮翁失去生命跡象　救護員雙管齊下續命

家暴男疑妻外遇　闖北市東區服飾店「揮刀砍妻」遭路人壓制

豬舍髒水誆山泉水！彰化黑心商人狠撈3年　吐549萬換緩刑

酒後與友爆衝突！18歲男遭彈簧刀刺穿小腸、腎動脈　搶救15天不治

10多年白燒上億！日月潭向山旅館BOT案　業者批遭官僚坑殺

皮膚科醫師都照做的7大「抗老保養守則」　洗澡時間竟也有差！

公投開票》沈政男／公投民調空氣票多　藍營還大有可為

公投開票》陳方隅／國民黨讓人搖頭　民進黨也有大把問題在等

特稿／王力宏、李靚蕾的暗黑童話：尊重是基本，很多人卻做不到

蕾神效應！陸網狂酸下一對明星夫妻　被詛咒「坐等離婚」辣妻回應了

SYM「JET X 125」日本搶先台灣開賣　龍骨設計實現出色操控性

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

婦人「受困火場慘叫」獲救秒消失　鄰居：這棟沒住人啊

快訊／耶誕前血洗！美國三大指數開盤均跌！道瓊下殺459點

女星搶穿「螢光綠裙」成大型撞衫現場　木村光希「膚色太黑」慘敗！

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

社會熱門新聞

高雄男進護理之家39天「陰莖全切除」　業者指示外勞1動作害慘他

即／高雄驚爆殺人棄屍　山區尋獲遺體

快訊／柯文哲兒子遭騙15萬　警逮2人

即／太陽能大廠「聯合再生」頂樓竄火！

雲林縣警察局長朱宗泰癌逝　享壽61歲

飲料店員工泡飲料給朋友喝　被判刑3個月

國中生縱火燒棉被　住家起火父母送醫

安博盒子侵權高達10億　董座等11人遭移送

高雄國中校花身中14刀　下半身赤裸慘死甘蔗園

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

22歲男請朋友1杯飲料慘了　被老闆提告下場出爐

李靚蕾若證明這件事！王力宏恐得賠錢

李靚蕾「重鎚PO文」內幕曝　3關鍵未訴諸法律

強插未滅菌尿管害他下體壞死！　護理之家判賠

更多熱門

相關新聞

「藍白合」罷昶關鍵？柯：沒人找我

「藍白合」罷昶關鍵？柯：沒人找我

四大公投於18日結束，緊接而來是1月9日的台中第二選區補選、台北市中正萬華立委林昶佐罷免案。針對國民黨認為，罷免林昶佐成功關鍵在「藍白合」，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲20日回應，從來沒人來找過他；被問到林昶佐表現為何？柯文哲僅說自己戶籍在大安區，不是林昶佐的選民。

LINE群組報明牌攏是假　郵局行員連救3女荷包

LINE群組報明牌攏是假　郵局行員連救3女荷包

六都變九都？柯：民進黨永遠在想選舉

六都變九都？柯：民進黨永遠在想選舉

熊好券異常　柯：因為台北通太成功

熊好券異常　柯：因為台北通太成功

快訊／熊好券又出包！服務異常無法登記　民怨：柯文哲還想學愛沙尼亞？

快訊／熊好券又出包！服務異常無法登記　民怨：柯文哲還想學愛沙尼亞？

關鍵字：

詐騙集團台北市長柯文哲詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

BY2妹再爆綠了何猷君！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

王力宏之亂3天誰最衰？網點名她

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面