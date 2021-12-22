詐騙洗錢都靠他！水房主嫌擁「冷錢包」　警扣2.4萬顆泰達幣

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊22日宣布破獲假投資吸金詐騙集團，警方指出該詐騙集團翁姓主嫌（46歲、詐欺前科）憑藉虛擬貨幣洗錢技術在詐騙圈頗有名氣，他透過虛擬貨幣交易平台、冷錢包、境外虛擬幣交易中心把歹徒騙來的贓款層層漂洗成無法追蹤的現金，期間收取12～16%的手續費，警方專案小組行動瓦解該洗錢集團逮捕16人。

▲刑事局偵二大隊破獲一虛擬貨幣洗錢集團，逮捕翁姓主嫌及成員共16人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊破獲一虛擬貨幣洗錢集團，逮捕翁姓主嫌及成員共16人。（圖／記者張君豪翻攝）

偵二大隊日前陸續接獲被害人報案，指稱遭假投資吸金盤誘騙匯款，刑事局獲報後與台北市警局刑大、大安分局、鐵路警察台北分局、新北市土城分局、台中市清水分局共組專案小組後報請台北地檢署指揮偵辦。

警方追查，發現該詐騙集團透過翁姓主嫌操作洗錢，翁男收到詐騙集團贓款後，會透過台灣虛擬貨幣商MAX交易所購買虛擬貨幣「泰達幣」（USDT）後，再透過跨國交易把這些虛擬貨幣賣到香港及其他國家換取現金，或者利用境外虛擬貨幣交易所進行場外交易。

▲刑事局偵二大隊破獲一虛擬貨幣洗錢集團，逮捕翁姓主嫌及成員共16人，並查扣虛擬貨幣冷錢包。（圖／記者張君豪翻攝）

但因虛擬貨幣利用「去中心化」技術交易，現行科技偵查手段根本無法追查，翁嫌因此在詐騙集團圈內相當有名，翁嫌另外也聘雇一名張姓虛擬幣玩家（26歲）使用其他虛擬貨幣平台幫忙洗錢，該集團把洗淨的現金再匯給詐騙集團，並從中抽取12～16%手續費。

專案小組從今年10月到12月發動3波搜索，在台北市逮捕翁姓主嫌及翁嫌父親、親姊，警方查出翁嫌為規避警方查扣贓款，把洗錢後的犯罪所得，藏匿到2個虛擬貨幣冷錢包並交給親姊保管，但仍遭警方順利查扣；警方調查發現冷錢包內內有泰達幣24739顆（現值約68萬新台幣）、SOL幣29.97顆（現值15.5萬新台幣），現金129萬餘元，查扣總不法所得約213萬元新台幣。

刑事局並在桃園市中壢區、新竹縣竹北市、新北市新莊區搜索逮捕翁姓洗錢集團其他成員，總計到案人數共16人，警方訊後依詐欺、洗錢防制法將眾人移送台北地檢署複訊，翁姓主嫌訊後裁定收押禁見、其餘共犯10～30萬元交保候傳。

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