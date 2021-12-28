西安今再增172例「破新高」　祭最嚴管控「1300萬人足不出戶」

▲西安實行最嚴社會管控。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

西安疫情持續擴大！大陸衛健委28日通報，過去一日新增本土病例182例，陝西就佔180例。其中，西安市175例、咸陽市3例、延安市2例。此外，因疫情持續擴大，西安繼23日封閉式管理後，27日祭最嚴管控，要求全市1300萬人徹底「足不出戶、不准聚集」。

通報顯示，今日新增確診病例209例。其中境外輸入病例27例（上海8例，廣西6例，福建2例，山東2例，廣東2例，雲南2例，陝西2例，天津1例，浙江1例，重慶1例）；本土病例182例（陝西180例，其中西安市175例、咸陽市3例、延安市2例；浙江1例，在紹興市；雲南1例，在昆明市）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

新增無症狀感染者21例，其中境外輸入18例，本土3例（雲南2例，均在西雙版納傣族自治州；貴州1例，在銅仁市）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察20例（境外輸入19例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者496例（境外輸入467例）。

大陸現有確診病例2275例（其中重症病例12例），累計治癒出院病例94575例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例101486例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者1413092人，尚在醫學觀察的密切接觸者52672人。

陝西西安27日再度提升防控等級，實行最嚴格的全面管控措施，非疫情防控及民生保障車輛不得上路。此前，23日起「封城」的西安按下「暫停鍵」，自27日零時起，所有市民除參加核酸採樣外，徹底「足不出戶、不准聚集」。