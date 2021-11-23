轉任律師宣布參選遭前同事起底　前法官回嗆：不可持續人格謀殺

▲曾任台北地院法官的律師張耀宇。（圖／翻攝《台大律師 張耀宇》粉絲專頁）

記者黃哲民／台北報導

轉任律師的台北地院前法官張耀宇日前宣布參選台北市議員，隨即被媒體披露曾開庭遲到、神隱、延誤辦案造成受刑人被多關6天等缺失，今年剛被職務法庭判決罰俸6個月共63萬元確定且被催繳，針對媒體報導，張今回應指媒體「標題殺人」，他雖選擇承擔工作缺失的大部分責任，「不代表可對本人持續人格謀殺」。

39歲的張耀宇去年（2020年）5月辭去6年的法官工作轉任律師，上周五（19日）在個人臉書宣布將於北市中正、萬華選區參選下屆市議員，但因表明曾任法官，遭昔日北院同事留言掀底曾受懲戒處分，並斥張「不要再消費法官這個職業了好嗎」等語，隨即有媒體披露張受懲戒的內容。

司法院職務法庭判決指出，張耀宇擔任北院法官期間，於2017年6月21日上午開庭遲到，要書記官幫他以「電腦有點問題」等理由掩護，書記官沒照做。張另於2018年3月30下午開庭時又遲到，審判長只好休庭等他，但同年7月6日開庭時張竟神隱，審判長臨時請其他法官補位。

此外，張耀宇2017年7月審理1名林姓毒犯聲請定應執行刑案件，拖延快3個月才做出裁定，但寄發裁定書又出錯，以致隔年（2018年）1月才送達林男所關的監所，林男被多關6天，北院後來判決刑事補償林男1萬8000元，張和書記官須共同賠償其中的1萬4400元。

職務法庭今年（2021年）5月判張耀宇罰俸6個月共63萬元，北院負責執行，上周五寄信給張耀宇催繳，張同1天在臉書po出參選宣言，聲稱「不論是過去擔任法官的歲月，或者成為執業律師的每一天，我都堅守職業道德，為不冤發聲、為正義捍衛到底」，表明「為了下一代的幸福，我宣布參選明年的中正萬華區市議員選舉」。

對於今遭媒體報導受懲戒及昔日同事留言吐槽等內容，張耀宇接受《東森新媒體ETtoday》訪問，強調媒體「標題殺人」、曲解他是「愛唬爛的法官」，他自詡6年法官任內努力辦案、裁判品質頗佳，辭職時未結案僅27件，更無操守問題，對於工作缺失，他選擇共同承擔大部分責任，「但這並不代表可以成為對本人持續進行人格謀殺的理由」。以下為張耀宇回應全文：

有關高調報導關於本人的懲戒案，聳動標題著實讓人震驚，然而卻不曾援引懲戒法院對本人判決內容。懲戒法院法官於判決中表示，本人在民國107年期間，新收案件378件，但終結案件卻高達507件，所有未結案件僅27 件；判決折服率達88.99%、上訴維持率也有72%，辦理案件數據良好，足以證明努力清結案件，裁判品質頗佳，認定本人有積極任事之決心與作為。

自我主動辭職後，歷經院內自律委員會、法官評鑑委員會，乃至監察院調查，最終經懲戒法院判決，我已備受考驗，所有可受檢討之事，均已受應受之評斷。

針對報導提及遲到一事，根據懲戒法院判決的結果，在我擔任法官六年間僅有兩次紀錄，從社會大眾認知當中，6年間兩次遲到是否能夠解讀為「法官太混」、「愛遲到」？此說法不但嚴重影響個人聲譽，也不禁讓人質疑為何要以標題殺人方式來報導。先入為主的聳動標題與內容，進而曲解我成為愛唬爛的法官，然而職務法庭卻認定雖然可議，但情節不重大，沒有懲戒必要。



以司法界實務來觀察，若一案件4個月並未進行，則會認定為辦案延緩。為了規避此指標可以「假開庭」，即便知道該案件此刻並不成熟，然而假開庭其實對於律師、案件當事人多方都相當麻煩，特別對當事人而言深具壓力。離開法院擔任執業律師，這樣的感受更是強烈。

司法之核心價值應係裁判是否公平、公正，法官應保有的廉潔、公正、中立形象。曾經擔任法官的本人，並沒有做出明顯損及司法形象，例如：接受關說、收受賄絡、與當事人或辯護人不當接觸等，但我卻面臨「被彈劾」的處境，上述事件縱有瑕疵，也將由體系內的考績制度處理，在符合比例原則下，由懲戒法院進行判決。更何況懲戒法院在判決中指出，本人作為法官之裁判品質頗佳、辭職前未結案件僅餘27件、該年度判決折服率、上訴維持率均屬優異，認定我有積極任事之決心與作為。



另就所謂本人失職，導致受刑人多關6天。我相信同處司法體系的人應該可以理解：法官交付「原本」後，實務上無法全面監督書記官事後是否確實送達，發生送達未到的退稿，在書記官桌上壓了將近兩個月時間，法官是否能夠知悉或預防？一般民眾也許不了解此間問題，但身為司法人員之人，不可能不知情。然而事實上發生綜多疏失疊加產生受刑人權益受損，我選擇共同承擔大部分責任，但這並不代表可以成為對本人持續進行人格謀殺的理由。