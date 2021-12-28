林智堅為新竹縣市合併豁出去　深夜長文說明「棄選大新竹」原因

▲新竹市長林智堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

新竹市長林智堅為成功推動新竹縣市合併，一直被國民黨質疑民進黨因人設事；不過，林智堅27日正式宣布「棄選」大新竹市長。林智堅深夜透過臉書發表長文，說明他「棄選」的選擇，強調很多事現在不做，以後就會後悔莫及，可以快，為什麼要慢；可以做，為什麼不做。

林智堅表示，他今天做出這個決定，其實這幾天一直在思考，大新竹合併升格與他個人是否參選市長，若這兩件事不能兩全，應該做什麼樣的選擇，「縣市分治後造成大新竹發展的困境，是我這幾年最深的感慨，所以想清楚這件事之後，做這樣的決定，就顯得自然。」

林智堅說，過去曾經要求他不選才能服眾、才願意支持合併升格的在野各政黨，尤其是想參選新竹市或新竹縣的朋友們，希望他們也能秉持良心，停止政治操作，一起加速修法，促進大新竹升格，才不會愧對支持的新竹鄉親。

林智堅表示，他是土生土長的新竹人，39歲有幸擔任市長至今，是一生的榮耀，但沒有人天生就會當市長，無止盡的會議、成堆的公文，深夜才回到家是他生活的日常，但一直很努力彎下腰去學習，讓每件市政工作有所突破，讓城市不再停滯。

林智堅說，擔任市長最快樂的事情，是完成大家的心願，完成自己的夢想，好比說談了好多年的兒童醫院、打通公道三，還有改造新竹市立動物園與新竹公園再生，他和市府團隊都做到了，把被形容為地表上最大的補蚊燈-天燈館轉型為兒童探索館，南寮漁港華麗轉身成新竹漁人碼頭，乘載無數球迷美好記憶的新竹棒球場也即將完工，過去將近30年來國民黨做不到的，他們一一實現了。

林智堅表示，他始終深信，新竹人值得更好的對待，新竹人如此勤奮工作，年年上繳可觀的稅收，但生活機能就是跟不上民眾的期待，大新竹一直無法脫胎換骨，我們都心知肚明，是因為縣市分治之後，不論區域治理或是預算編列都受到很大侷限，惟有大新竹合併升格才能讓新竹轉骨、轉大人，但這樣的改變，會影響到少數人的位置與利益。

林智堅說，從9月份主動倡議以來，困難重重，在野各政黨窮盡洪荒之力，放大「因人設事」，上週五更杯葛地制法修正案的進度，名為付委，實為拖延，這一退恐怕市民要再等四年、八年甚至更久的時間；因此，幾經思量，決定把在野黨用來以拖待變最大的理由-林智堅拿掉，用不參選來爭取朝野各政黨的支持。

「很多事情現在不做，以後就會後悔莫及，可以快，為什麼要慢；可以做，為什麼不做。」林智堅表示，回顧過去，許多人都曾討論縣市合併的議題，但總是說要從長計議，20年前是這樣，10年前也是這樣，現在依然如此，其實真的沒有那麼複雜，只要有心，就可以改變。

林智堅表示，城市的規畫需要更高的格局，他擔任市長的第一天起，或許阻礙了過去利益的瓜分，他想跟這些人說，放開手吧，你們轉身一看，會發現原來自己背對著市民好遠好遠。

「我是林智堅，再過363天我將卸下這個職位，但我依然是市民，我會竭盡我的力量持續推動大新竹合併升格。」林智堅表示，他更要向關心這件事的朋友們說，「我不怕少數人的暴力，我怕多數人的沈默」，請大家和我一起，為下一代能有更美好的生活、繼續大步邁進。