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新北跨年嗨翻2021年末！淡水煙火全台首發　浪漫邁進2022年

▲▼新北跨年嗨翻2021年末！淡水煙火全台首發　浪漫邁進2022年。（圖／新北市政府文化局提供）

圖、文／新北市政府文化局提供

2021年已經剩下最後三分之一！你是否還在苦惱到底要去哪裡跨年旅遊？新北淡水特別推出「1314跨河煙火秀活動」，不僅有全台首場長達13分14秒的煙火秀，並推出三大主題，以親子、文青、情人的浪漫旅程，透過自行車徜徉淡水之美，擺脫城市喧囂，讓古色古香的淡水，搭配華麗的煙火，陪你邁入全新的一年！

遊覽金色水岸風光！　自行車愜意騎進大自然懷裡

這次新北市政府所推出的三大旅遊主題當中，首推兩條自行車道，包括「金色水岸自行車道」以及「八里左岸自行車道」，其金色水岸自行車道全長約15KM，是一條可以飽覽淡水小鎮的人文自然景觀自行車道，沿途會經過淡水紅樹林保護區、淡水河岸景觀步道、淡水老街、漁人碼頭、淡海新市鎮等景點。

旅客可以在淡水紅樹林保護區見到世界最大的水筆仔純林、各類的招潮蟹等生物；又可以路過淡水老街欣賞古色古香的古蹟，還能吃喝玩樂帶名產；另外也能到淡水碼頭的情人節欣賞灑落的金色夕陽；美麗的觀音山更不用說，如詩如畫的景色，讓人流連忘返，搭配行程最後13分14秒的煙火，2021年末可以說是劃下完美句點。

▲▼新北跨年嗨翻2021年末！淡水煙火全台首發　浪漫邁進2022年。（圖／新北市政府文化局提供）

八里左岸情人、親子勝地！　自行車帶你把淡水看透徹

而除了「金色水岸自行車道」外，另一條「八里左岸自行車道」全長大約14公里，是從新北市觀音坑溪口出發，一路延伸到八仙樂園，整個車道是一條沿著河岸打造的木製人行步道，車道兩旁都是翠綠的草坪，常常可以看到情人、親子們踩著協力車出外郊遊。

沿途經過的地點包括老榕碉堡，可以一探軍事背景的前身，了解古文化；也能到十三行博物館考古遺跡，窺看古代的歷史；另外包括挖仔尾生態保留區也能看紅樹林溼地，周邊的美食也是數不勝收，整條自行車道以木棧道與水泥路面交錯，結合人文、生態與文資景點，是都市叢林中難得一見的單車綠洲，兩條自行車道都各有特色，其終點站都能賞夕陽、煙火，度過一個難忘的跨年夜！

▲▼新北跨年嗨翻2021年末！淡水煙火全台首發　浪漫邁進2022年。（圖／新北市政府文化局提供）

全台第一發跨年煙火！　13分14秒炸出絢爛火光

本次除了三大旅遊行程推薦活動外，淡江大橋的「1314就愛你煙火秀」也是重頭戲，是全台第一場跨年煙火秀，首次以12寸彈裝填16寸彈藥珠，增加施放煙火效果；高空煙火彈則特別使用日本七彩千輪（彈中彈）及手工排列3D造型彈，並採用日本升空煙火模式，添裝虎尾引信及生小花煙火，方便民眾捕捉煙火精采瞬間。

值得一提的是，這次淡水跨河煙火「範圍」廣達１公里，等於兩座101大樓的高度，因此在淡水及八里河岸均可觀賞，真的是設想周到，當天將預計施放超過１萬發煙火彈，搭配音樂節奏，當天保證能享受到令人驚艷的視覺饗宴，熱愛煙火的你絕對不能錯過。

▲▼新北跨年嗨翻2021年末！淡水煙火全台首發　浪漫邁進2022年。（圖／新北市政府文化局提供）

跨年夜騎自行車兼看劇！　當天活動一次看懂

而除了推出的套裝旅程、騎自行車之外，本次「光耀新北」的跨年晚會也有許多不一樣的活動，包括在淡水浪漫河岸從下午3點開始就有舞台表演，如身聲劇場、新象創作劇團、淡水愛管樂團、街頭藝人帶來的雜耍特技，晚上接著「紙風車劇團」帶來經典好劇《雞城故事》後，接著1314煙火秀。

除了河岸好風光之外，另外還有淡水聲光夜在下午三點到六點展出，民眾也可以在同一時間到冬日暖心市集拍照留念、到文創市集挖寶、遊玩遊樂設施，可以說是一套完整且好玩的行程；民眾若欲前往，可以搭乘捷運到淡水站轉公車紅26到輕軌淡水漁人碼頭下車；搭乘淡海輕軌的民眾則可以但淡水漁人碼頭下車。

▲▼新北跨年嗨翻2021年末！淡水煙火全台首發　浪漫邁進2022年。（圖／新北市政府文化局提供）

▲▼新北跨年嗨翻2021年末！淡水煙火全台首發　浪漫邁進2022年。（圖／新北市政府文化局提供）

暢遊幸運得主將出爐！　邀你來新北嗨過2021年末

而這次新北市的「光耀新北」三大旅程抽獎活動，也在12月20日報名截止完畢，許多人都到淡水合照留影，留下美好回憶，而新北市文化局也將在12月24日抽出多名萬元大獎，屆時有報名參加的民眾也要緊盯公布名單呀！小編也要期許自己會是幸運的中獎者！2021跨年夜還不知道去哪，到新北淡水準沒錯！

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