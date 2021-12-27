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「光耀新北-1314就愛你跨河煙火」　跨年好去處！精采節目全公開

▲▼「光耀新北-1314就愛你跨河煙火」　跨年好去處！精采節目全公開。（圖／新北市政府提供）

▲深耕淡水的「身聲劇場」將帶來互動性十足的趣味亂打秀，以節奏為觀眾注入滿滿的愉悅。

圖、文／新北市政府文化局提供

為了讓每個人都能幸福、歡樂地忘卻煩悶，迎接全新的2022年，新北市政府特別在12月31日晚上施放全臺首見「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀，當天下午於淡水漁人碼頭周邊地區，規劃一系列適合大小朋友都可以闔家參與的活動，包含紙風車劇團戶外大型演出、多元互動藝文演出，以及文創市集、特色拍照裝置等，要讓大家從早歡樂到晚，帶著最幸福的心情迎向全新的2022年。

▲▼「光耀新北-1314就愛你跨河煙火」　跨年好去處！精采節目全公開。（圖／新北市政府提供）

▲致力推廣淡水在地音樂學習的「淡水愛樂管樂團」，將以悠揚管樂演出多首中英文經典歌。

12月31日淡水漁人碼頭觀海廣場從下午開始就充滿各種精彩表演、特色市集攤位，要讓大小朋友一路high到當晚重頭戲「光耀新北-1314就愛你」跨河煙火秀。多元的藝文演出包含深耕淡水的「身聲劇場」帶來互動性十足的趣味亂打秀，以節奏為觀眾注入滿滿的愉悅能量；「新象創作劇團」結合傳統雜技、舞蹈、魔術等元素，帶來多元風格的特技表演；致力推廣淡水在地音樂學習的「淡水愛樂管樂團」，將以悠揚管樂演出多首中英文經典歌曲；並有多組街頭藝人與現場觀眾互動，感受淡水河岸的輕鬆愜意。

▲▼「光耀新北-1314就愛你跨河煙火」　跨年好去處！精采節目全公開。（圖／新北市政府提供）

▲「光耀新北-1314就愛你跨河煙火」跨年好去處，精采節目全公開。

晚上演出的最高潮，將由「紙風車劇團」帶來百老匯等級的兒童歌舞劇《雞城故事》，將西方經典《羅密歐與茱麗葉》和《西城故事》重新詮釋，以全新的曲目打造適合大人小孩觀賞的兒童歌舞音樂劇，要讓現場所有觀眾用最歡樂的心情，迎接跨年當晚最期待的一刻，共同欣賞自20:22開始施放長達13分14秒的跨河煙火秀。歡迎大小朋友們12月31日搭乘捷運、公車等大眾交通運輸來到淡水，觀賞最絢爛的跨河煙火與精彩的藝文活動，揮別過去一年疫情陰霾，以幸福的心情迎向全新的2022年。更多表演內容與活動方式，請持續關注文化局臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/e7summer

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