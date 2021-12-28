【廣編】髮香全集中！鬼滅粉暴動敲碗「美吾髮香水洗髮精X鬼滅之刃」最狂聯名全聯開賣

▲粉絲期待已久的《鬼滅之刃》聯名美吾髮香水洗髮精，4款香調於全台超過千間的全聯門市熱烈上架販售。

圖、文／美吾華提供

《鬼滅之刃 無限列車》感動全球上億影迷，相隔一年，《鬼滅之刃 遊郭篇》再次挾帶滿滿回憶強勢歸來，後大哥時代，依舊要誓死全集中奮戰！打造全面悸動氛圍，《鬼滅之刃》此次進一步攜手「美吾髮香水洗髮精」，替劇中關鍵角色竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助，還有最卡哇伊的竈門禰豆子，量身打造經典香氛洗髮精，從瓶身外觀、標籤設計到萃取物添加，處處展現貼近原著的巧思，讓粉絲們一起和喜愛的角色施展「香之呼吸」，並於全台超過1000間的全聯福利中心與粉絲見面。

4款瓶身外觀顏色皆一秒神還原，致敬劇中主角特色，喜歡中性草本香氛、追求洗後頭髮豐盈蓬鬆，必推經典熱賣「竈門炭治郎－馬鞭草香水洗髮露」。對於色、香俱全情有獨鍾，絕對推薦外觀粉色亮麗、味道優雅香韻的「竈門禰豆子－晨霧玫瑰香水洗髮露」。優雅茉莉茶香，同時添加珍珠養護，不可錯過的「我妻善逸－白茶茉莉香水洗髮露」。夢幻奢香，搭配洗後清爽舒涼，又有誰能抗拒身材一級棒的「嘴平伊之助－藍風鈴香水洗髮露」。此外，全品項注入玻尿酸精華，秀髮強效保水，洗後柔順、香氛長存，如同「全集中呼吸・常中」般全天候維持最佳完美狀態。禰豆子限定版添加日本櫻花萃取，其餘的鬼滅聯名洗髮精則全數添加「紫藤花萃取」，協助徹底將不佳氣味滅殺鏟去，讓每次的洗髮後都締造出更強大的髮質。

即日起憑全聯單筆購買5瓶（含）以上之鬼滅聯名洗髮精之發票與購買明細，至活動網頁（https://mwf.one/omKoC）登錄，再抽PS5主機和鬼滅之刃周邊商品，鬼滅粉絕對絕對不能錯過這波髮香風暴。