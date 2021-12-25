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逛全聯「刷一排神秘標籤」　她困住了！5千人羨慕：不買對不起自己

▲▼全聯福利中心鳳山海洋店開幕，隔壁就是統一優質生活館，兩大龍頭首度當鄰居，網友認爲是超激烈開幕戰，煙硝味十足。（圖／記者林育綾攝）

▲原PO逛全聯，看到「罕見標籤」反而買更多。（圖／記者林育綾攝）

網搜小組／劉維榛報導

對於期效比較短的生鮮品，超市都會給予折扣，希望趕快銷售出去！一名女網友則驚呼，昨（24）日去全聯只是要買麵粉，怎料經過冷藏櫃時，發現甜點與肉品都貼上6折或8折黃標，頓時讓她困在原地。文章貼出後，引發千名網友朝聖慫恿，「看到6折就想全部買！」

一名女網友在臉書《我愛全聯好物老實說》發文，而文章開頭就以「我家附近的全聯有點過份」為標題，接著哭笑不得表示，原本走進超市只是要買煎餅粉，結果行經肉品、甜點冷藏區時，看到顯眼的「黃色標籤」後，讓她莫名心癢癢，「要走去拿包煎餅粉怎麼這麼難！」

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照片可見，蛋糕點甜因期效比較短，紛紛貼上「6折標籤」，價格一秒降到40至80多元；而肉品類則貼上「8折標籤」變成百元有找，對於婆婆媽媽能省菜錢，可說是CP值非常高。

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

▲網友透露，超難過到6折標籤。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

文章曝光後，引發近6千名網友超有感+1，「真的～看到黃標就想下手」、「6折現在難遇到了，不管3721全掃， 還管什麼煎餅粉了」、「6折的誘惑，快點掃台呀」、「中午左右開始打8折，下午4點開始打6折，我下班都沿路逛四家全聯找小黃貼紙」、「哇哇哇，不小心就買了其他的回家了」、「每次只是想買一樣東西而已，結果出來都拿一堆東西，我懂」、「過份＋1～我一週報到5次，又不是去全聯上班」、「全聯就是破財之處」。

另一票網友則羨慕直呼，「我們家這裏全聯都搶光，看不到特價，羨慕」、「可遇不可求啊，我很少遇到整排都有貼折價」、「我們這裡頂多8折，要打到6折，蛋糕體都有點爛爛的了」、「我家這裏的全聯看到6折的機率，大概只有千分之一的機率」。

▼網友笑回，腳差點黏住了。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

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