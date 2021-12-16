全聯天菜公布！鐵粉1個月訂29次　合作UberEats推24小時生鮮外送

▲全聯合作UberEats一週年，明年將推24小時生鮮外送。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

全聯與外送平台UberEats合作一週年，從50間合作門市擴增至214間，平均30分鐘外送到府，預計明年將達270間門市上線，更將推出「24小時生鮮外送服務」。此外從平台的銷售大數據也發現，最夯的「全聯天菜」是青江菜，還有鐵粉一個月可以下訂單29次。

▲UberEats與全聯合作一週年，訂單成長4倍，活躍用戶增3倍，每月購買率成長4成。（圖／記者林育綾攝）



UberEats台灣新事業副總張祐欣表示，根據平台消費者調查顯示，不出門就能完成生鮮日用品採買瑣事，選擇多且品質好，是消費者選擇生鮮雜貨外送的誘因；而全聯可說是全台佈局最密的「社區冰箱」，合作一年來訂單成長4倍，活躍用戶增3倍，每月購買率成長4成。明年預計在全台打造270家全聯 X UberEats合作門市上線，更會拉長營業時間，推出24小時生鮮外送服務，也持續增添菜單選品。

▲全聯合作UberEats一週年，明年將推24小時生鮮外送。（圖／記者林育綾攝）

全聯福利中心總經理室協理初貴民也說，全聯從今年初與UberEats合作，在雙北上線50間門市，如今快速在第三季達到年底200家目標，線上商品數也比年初還多4成，目前總品數已超過2500支，包括實體門市才有的We sweet限量聯名甜點等，合作至今已看到外送為單點帶動業績2-3倍成長。

而全聯與UberEats合作也有三大心法，包括「價格親民、線上線下均一價」、「嚴選線下熱門商品滿足多元日常需求、頻繁更換菜單」、「PDA撿貨精進外送效率，縮短民眾等待時間」。

▲全聯在UberEats線上最熱門的品項排行，依序是蔬果、冷藏乳飲、飲料沖泡、糖果零食、火鍋專區。（圖／記者林育綾攝）

而根據北、中、南、東以及澎湖在UberEats上點購全聯的消費大數據資料發現，「全聯天菜」為「青江菜」，是蔬菜類排行第一名；還有銅板價火鍋主角「金針菇」，而最夯的零食是40年經典的「北海鱈魚香絲」。

其中最支持全聯生鮮外送的鐵粉，一個月可以點購29次，最常購買的品項為飲料沖泡、糖果零食。全聯在UberEats線上最熱門的品項排行，依序是蔬果、冷藏乳飲、飲料沖泡、糖果零食、火鍋專區，蔬菜水果都佔據各地區的前三名，而南部消費者愛買水果勝過蔬菜。

▲「全聯先生」邱彥翔也將擔任UberEats生鮮雜貨外送品牌大使。（圖／記者林育綾攝）

而「全聯先生」邱彥翔也將擔任UberEats生鮮雜貨外送品牌大使，為慶祝一週年，即日起至明年3月也推出首次訂購UberEats生鮮雜貨用戶一次5折優惠，輸入優惠序號「首購點全聯」，單筆訂單金額滿100元，最高可折抵150元。

▲美廉社與外送平台foodpanda合作「數位柑仔店」，預計在2022年倍速拓點300家外送門市。（圖／業者提供）

另外，美廉社也看好宅經濟，近年積極發展數位服務，包括與外送平台foodpanda合作「數位柑仔店」，打造消費者「一點即送」的鮮食雜貨生活圈，最快19分鐘就送到府，預計在2022年倍速拓點300家外送門市；另外美廉社也計劃深耕台灣7761個村里，在2023年完成1300間門市布局。