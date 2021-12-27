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北市車來速篩檢站上路首日　壓頭採檢沒尊嚴民眾採檢員爆口角

▲▼長榮機師確診新冠肺炎，政府狂發細胞簡訊提醒民眾提高警覺造成民眾恐慌。新北市政府於新北聯醫三重院區開設簡訊篩檢站，提供收到細胞簡訊的民眾進行快篩。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市大佳河濱公園「車來速篩檢站」27日啟用就爆發民眾與採檢人員衝突意外，圖為篩檢站示意圖非當事人。（圖／記者湯興漢攝）

記者張君豪／台北報導

台北市政府27日在中山區大佳河濱公園設立「車來速篩檢站」，民眾僅需搭乘防疫交通工具到場，可直接在車上接受篩檢；不料，一位今天下午搭防疫計程車到站篩檢的女性民眾，因為不滿採檢師的採檢方式，認為對方不夠尊重，採檢完後出手打採檢師的手臂，雙方發生口角，但雙方都不提告，但轄區中山警分局仍製作證人通知書通知兩造到警局說明。

今天中午12時許，一位需要進行PCR採檢女子搭防疫計程車到大佳河濱公園「車來速篩檢站」接受PCR檢驗時，因該女在車上角度不對，導致採檢員用採檢棒連戳鼻子，卻無法有效採驗樣本。

▲▼新北江翠大型篩檢站人潮少。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北市大佳河濱公園「車來速篩檢站」27日啟用就爆發民眾與採檢人員衝突意外，圖為篩檢站示意圖非當事人。（圖／記者呂佳賢攝）

後來翁姓採檢人員用手抓住這位坐在防疫計程車上的女子，把受檢女後頸往前按，女子感到「相當沒有尊嚴」等到翁姓採檢師採樣結束後，女子拉著翁的手理論，並出掌打了採檢師手臂，雙方爆發短暫口角衝突，警方獲報後前往現場，但翁姓採檢師表示並未受受傷不願提告。

中山警方表示，大佳河濱公園車來速篩檢站今第一天啟用，卻發生採檢員和受檢民眾發生爭執，中山警分局已經製作證人通知書通知翁男前來說明，後續將視調查狀況依醫療法辦理。

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