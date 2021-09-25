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《與惡》排第二！「5年內最強台劇」鄉民答案超一致：真的很好看

▲▼衛視中文台、三鳳《想見你》 。（圖／衛視中文台提供）

▲《想見你》。（圖／衛視中文台提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣戲劇的題材多元，懸疑、愛情、穿越等均受到不少民眾喜愛。就有網友好奇，近年的台劇中，大家覺得哪一部最強？問題曝光後，隨即掀起熱議，其中就有不少網友點名《想見你》、《我們與惡的距離》，以及《俗女養成記》。

防疫期間不少民眾都待在家，而窩在沙發上追劇正是很不賴的休閒活動。有網友在PTT的Gossiping板上，以「近五年最強台劇是哪部」為題丟出討論，好奇近5年來，哪部台劇最強？

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原PO對台劇的定義包含導演是台灣人、主要語言是中文，不是短劇、不是電影的戲劇，「有沒有八卦？」

▲▼ 賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁《我們與惡的距離》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《我們與惡的距離》劇照。（圖／CatchPlay提供）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「只看得下去《小資女孩向前衝》，不知道幾年了」、「《戀愛沙塵暴》、《天黑請閉眼》」、「《火神的眼淚》」、「《誰是被害者》還算行」、「《一把青》、《麻醉風暴》，但都超過5年了」、「《終極一班啊》，誰能拍這麼多續集」、「《痞子英雄》」。

其中，被最多人點名的就是《想見你》，第二多人點名的是《我們與惡的距離》，第三多的則是《俗女養成記》。網友紛紛表示，「《做工的人》跟《想見你》真的很好看」、「《想見你》+1」、「《與惡》吧，橫掃一堆獎項」、「《與惡》、《鏡子森林》」、「《俗女》吧，客群很廣，老人、小孩都愛看」、「《俗女養成記》會一看再看」。

▼《俗女養成記》。（圖／公視提供）

▲《俗女養成記》謝盈萱。（圖／公視提供）

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