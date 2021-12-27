耶誕夜抓酒駕！　北市舉辦酒駕大執法10天「3天已抓32件」

高雄一名黃姓男子26日酒駕BMW撞上一家四口，造成媽媽傷重不治，爸爸和一對小姊妹重傷在加護病房治療，消息引發社會譁然。對此，中廣董事長趙少康表示，國民黨立委提案的酒駕修法，今年5月至今仍被置之不理，甚至連一讀都排不進，「中央到地方對遏止酒駕毫無辦法，只剩下毫無意義的震怒！」