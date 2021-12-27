耶誕夜抓酒駕！　北市舉辦酒駕大執法10天「3天已抓32件」

記者張君豪／台北報導
國內新冠疫情趨緩加上接近跨年期間，民眾過節歡聚常飲酒助興，台北市警局為防制酒駕事故發生，北市警方於12月24日起至明年1月2日止，連續10天執行「取締酒駕大執法」專案勤務；根據台北市交通大隊統計：大執法首三日計取締酒後駕車達32件，警方將持續強化執法強度及密度，民眾切勿心存僥倖。
▲台北市警局從24日起全市警力舉辦為期10天的酒駕大執法稽查。（圖／記者張君豪翻攝）
北市交大警員12月24日晚間於北市內湖區舊宗路二段181巷口，執行擴大酒測勤務，員警攔查一名駕車陳男滿臉酒容，對話中散發濃濃酒味，經施予酒測，酒測值高達1.14MG/L，警方依規定以公共危險罪移送士林地檢署偵辦。
陳男向警方表示：當天晚間與朋友於熱炒店聚餐慶祝平安夜，喝了4瓶啤酒後卻打算開車欲返回新北市瑞芳住處，尚未上高速公路，就遭到員警攔查送辦相當懊悔。
台北市警方表示：根據警察大學教授研究，酒測值超過0.85 MG/L飲酒民眾行為表現或狀態為「噁心、步履蹣跚」，肇事率是一般人的50倍，酒後駕車極易造成他人傷亡。
為貫徹台北市政府「酒駕零容忍」政策，台北市警局將持續提升取締執法強度，針對易發生酒駕時段、路段，及酒店、KTV、餐飲店等提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查，警方呼籲民眾勿心存僥倖，以保障自身及他人安全。
● 《ETtoday》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
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