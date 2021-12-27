趙少康：酒駕修法連一讀都排不進　鄉民酸「新竹合併」比較重要

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄一名黃姓男子26日酒駕BMW撞上一家四口，造成媽媽傷重不治，爸爸和一對小姊妹重傷在加護病房治療，消息引發社會譁然。對此，中廣董事長趙少康表示，國民黨立委提案的酒駕修法，今年5月至今仍被置之不理，甚至連一讀都排不進，「中央到地方對遏止酒駕毫無辦法，只剩下毫無意義的震怒！」

趙少康27日在臉書表示，車禍發生後，民進黨除陳其邁震怒，重申酒駕零容忍外，拿不出其他嚇阻辦法，國民黨立委江啟臣、林奕華領銜提案的「酒駕應沒入車輛」修法，今年5月至今仍躺在立法院被置之不理，「連一讀都排不進，民進黨卻忙著為一己之私，急把新竹縣市合併升格逕付二讀，置人民性命於不顧」。

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▲高雄26日晚間酒駕車禍造成1死3傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

他舉出交通部道安資訊查詢網資訊，六都今年1至9月酒駕肇事死亡人數與去年相比，民進黨執政的桃園市增加9人、台南市增加7人、高雄市增加9人，國民黨執政的新北市沒有增加、台中市更減少8人，「顯見民進黨執政下，從中央到地方對遏止酒駕毫無辦法，只剩下毫無意義的震怒」。

他認為，酒駕殺人頻傳最主要原因是僥倖心態、飲酒者無法自律等，今年5月他就建議比照日本，讓「同車者、售酒商家負連帶責任」，江啟臣提出的「酒駕者沒入車輛」則是預防再犯，若2項修法能夠比照民進黨其他政治性法律火速通過，相信可以挽救不少破碎的家庭。

貼文事後被轉貼到批踢踢引發熱議，有人說「反觀檢舉修法三讀通過」、「酒駕沒入車輛，是政府幫忙處理事故車嗎，預防比較重要啦」、「酒駕還好吧，有比換臉嚴重嗎」、「有新竹合併升格重要嗎」、「現在就看看是合併先修法，還是酒駕先修法」、「換臉都修了，酒駕看來根本不想修」。

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