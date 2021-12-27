　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

趙少康：酒駕修法連一讀都排不進　鄉民酸「新竹合併」比較重要

記者趙蔡州／綜合報導

高雄一名黃姓男子26日酒駕BMW撞上一家四口，造成媽媽傷重不治，爸爸和一對小姊妹重傷在加護病房治療，消息引發社會譁然。對此，中廣董事長趙少康表示，國民黨立委提案的酒駕修法，今年5月至今仍被置之不理，甚至連一讀都排不進，「中央到地方對遏止酒駕毫無辦法，只剩下毫無意義的震怒！」

趙少康27日在臉書表示，車禍發生後，民進黨除陳其邁震怒，重申酒駕零容忍外，拿不出其他嚇阻辦法，國民黨立委江啟臣、林奕華領銜提案的「酒駕應沒入車輛」修法，今年5月至今仍躺在立法院被置之不理，「連一讀都排不進，民進黨卻忙著為一己之私，急把新竹縣市合併升格逕付二讀，置人民性命於不顧」。

▲▼高雄國賓飯店前車禍，一輛深灰色BMW撞倒4行人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄26日晚間酒駕車禍造成1死3傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

他舉出交通部道安資訊查詢網資訊，六都今年1至9月酒駕肇事死亡人數與去年相比，民進黨執政的桃園市增加9人、台南市增加7人、高雄市增加9人，國民黨執政的新北市沒有增加、台中市更減少8人，「顯見民進黨執政下，從中央到地方對遏止酒駕毫無辦法，只剩下毫無意義的震怒」。

他認為，酒駕殺人頻傳最主要原因是僥倖心態、飲酒者無法自律等，今年5月他就建議比照日本，讓「同車者、售酒商家負連帶責任」，江啟臣提出的「酒駕者沒入車輛」則是預防再犯，若2項修法能夠比照民進黨其他政治性法律火速通過，相信可以挽救不少破碎的家庭。

貼文事後被轉貼到批踢踢引發熱議，有人說「反觀檢舉修法三讀通過」、「酒駕沒入車輛，是政府幫忙處理事故車嗎，預防比較重要啦」、「酒駕還好吧，有比換臉嚴重嗎」、「有新竹合併升格重要嗎」、「現在就看看是合併先修法，還是酒駕先修法」、「換臉都修了，酒駕看來根本不想修」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
大樓新保全「是21歲年輕人」　網見月薪全懂了
五月天開唱惹怒住戶！　高雄人見「1現象」嗆爆五迷
快訊／醉撞1家4口！害二寶媽慘死　酒駕男遭聲押禁見
快訊／林智堅宣布棄選大新竹市長：希望竹竹合併
吳宗憲約談鹿希派譙髒話　「觸犯家規」發片驚喜變調
男缺錢花　逼D乳女友去酒店上班＋賣淫
酒駕男擊殺一名母親！蔡英文沉寂1天發文…網湧進砲轟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

趙少康：酒駕修法連一讀都排不進　鄉民酸「新竹合併」比較重要

酒駕男擊殺一名母親！蔡英文沉寂1天發文…網：躲慶記還要躲酒駕

停擺7個月燒掉7.2億　探索夢號12／31復航海上跨年迎曙光

快訊／漲聲再響！四海遊龍宣布：明天開始鍋貼、水餃漲0.5元

喊養家很累！老公對嬰兒「0照顧」　她有事出門...婆婆怒了

農業金庫董座吳明敏續任喊「4大重點」　吐心聲：是責任與期待

明起略回溫週四又變天　跨年夜北台灣探14度！看曙光要碰運氣

新北跨年「1314就愛你」跨河煙火秀　十大最佳煙火觀賞點曝光

就用這招搞定他！12星座男最愛你「這樣撒嬌」

巡山員錄取率8.8%創歷史新低！榜首23歲　30年科技業退休的他也考上

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

趙少康：酒駕修法連一讀都排不進　鄉民酸「新竹合併」比較重要

酒駕男擊殺一名母親！蔡英文沉寂1天發文…網：躲慶記還要躲酒駕

停擺7個月燒掉7.2億　探索夢號12／31復航海上跨年迎曙光

快訊／漲聲再響！四海遊龍宣布：明天開始鍋貼、水餃漲0.5元

喊養家很累！老公對嬰兒「0照顧」　她有事出門...婆婆怒了

農業金庫董座吳明敏續任喊「4大重點」　吐心聲：是責任與期待

明起略回溫週四又變天　跨年夜北台灣探14度！看曙光要碰運氣

新北跨年「1314就愛你」跨河煙火秀　十大最佳煙火觀賞點曝光

就用這招搞定他！12星座男最愛你「這樣撒嬌」

巡山員錄取率8.8%創歷史新低！榜首23歲　30年科技業退休的他也考上

36F宅男女神成「出租女友」！學生妹、黑寡婦造型性感現身

耶誕夜抓酒駕！　北市舉辦酒駕大執法10天「3天已抓32件」

靈鷲山勸募400條愛心棉被　送街友及弱勢家庭暖身又暖心

台北101跨年倒數有亮點！　中信兄弟「吉祥物」登上120秒動畫

理科太太家中驚見「大咖男星」！　喝酒驗情商…他下秒表情崩壞

王淨《月老》表情包超失控！柯震東「痛哭破音」崩潰學《力王》

五月天開唱惹怒住戶！高雄人見「1現象」爆嗆五迷：學校沒教禮貌？

「探索夢號」完成實兵演練　元旦可順利啟航迎曙光

新北市圖攜手建築師公會　跨界合作推動城市新美學

全台10大超夯耶誕景點出爐　新北耶誕城奪冠！開到1／2把握機會

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

生活熱門新聞

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

快訊／合歡山今晨下大雪　鏟雪車出動

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

1周拜3次月老！她激推「南部這3間」超靈

北北基宜大雨！今晨10.4℃凍全台　連假天氣出爐

外送員不敢「上樓送餐」原因超心酸！她PO文釣出一票受害者

快訊／Omicron再增6例！

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

公婆霸氣「過年兒子陪媳婦」　姨反應全場傻眼

台大五姬近況曝　他點出「最亮眼那個一路跌撞」

低溫開敞篷被酸　北宜G乳女神解答

名醫揭「最強疫苗組」！不是2劑AZ+莫德納

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

更多熱門

相關新聞

酒駕累犯擊殺一名母親！蔡英文發文…網怒：躲慶記還要躲酒駕

酒駕累犯擊殺一名母親！蔡英文發文…網怒：躲慶記還要躲酒駕

高雄38歲黃姓男子3度酒駕，26日撞上一家4口，造成37歲母親當場死亡。對此，總統蔡英文沉寂一天後發文，卻被網友湧進砲轟，直呼「縣市合併修法動作很快、強渡關山！酒駕罰責修改是否能比照辦理？」

即／陳其邁座車違停紅線挨撞　警方開罰單了

即／陳其邁座車違停紅線挨撞　警方開罰單了

愛女遭酒駕男撞死！母南下招魂痛哭

愛女遭酒駕男撞死！母南下招魂痛哭

高雄恐怖醉撞影片曝　飛車瞬間撞碎天倫

高雄恐怖醉撞影片曝　飛車瞬間撞碎天倫

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

關鍵字：

酒駕

讀者迴響

熱門新聞

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

綜藝天王星二代家教大比拼！

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

鹿希派等不到10萬交保！

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面