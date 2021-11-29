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會員點數年底屆期　高鐵天天有優惠！點數可抵車票、換星巴克

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵部分會員點數將於年底到期。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

台灣高鐵公司今（11/29）提醒旗下TGo會員，前一年度（2020年）累積的TGo點數將於今年12月31日到期，會員可登入TGo帳戶查詢點數餘額及到期年限，民眾可盡早進行兌換以免逾期失效。此外，TGo點數可兌換高鐵車票、折抵票款等，更能透過高鐵平台轉換成星巴克咖啡、漢堡王等商品。

高鐵公司今表示，TGo會員前一年度（2020年）累積點數將於今年12月31日到期，高鐵已於「點數365」平台邀集7大品牌推出「天天有優惠」活動，即日起至12月31日，每天都有指定商品提供兌換點數優惠。

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高鐵表示，該平台活動期間提供4款星巴克咖啡點數調降，例如大杯焦糖瑪奇朵一杯原兌換點數870點，週一兌換只要800點；漢堡王每週三更提供薯條、辣薯球買一送一等。新版「台灣高鐵」App已串連「點數365」平台，民眾可以隨時登陸App系統兌換。

高鐵也指出，旗下會員即日起至12月31日，「月月Go有禮」專案也提供每人每月兩張指定車次標準車廂對號座全票88折電子優惠券，每週適用車次超過300班。此外， 2022年1月10日前，TGo會員將持有之銀行、超商、電信紅利點數，單次兌換為TGo點數200點且完成序號兌換入點，即可獲贈指定車次75折乘車券一張，每位會員獲贈上限5次。

高鐵說明，只要TGo會員購票乘車，進出站記錄完整且無退票記錄的車票均可累積點數，每消費20元即可累積1點，各票種均可累積，最低300點就可折抵票價60元。未來將持續針對TGo會員推出多樣化優惠活動，提升TGo會員權益、兌換便利性及兌點實用性。

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