救人一命！台灣高鐵嘉義站捐血活動　送自動摺傘

▲台灣高鐵嘉義站捐血活動。（圖／台灣高鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣高鐵公司在歲末年初，各大醫療院所最容易發生血荒之際，希望大家能挽袖捐熱血，捐血一袋，救人一命，來幫助有需要的民眾，讓社會更善美。在高鐵嘉義站舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，許多員工、過往旅客及熱心民眾紛紛挽袖捐熱血，讓寒冷的冬天增添些許暖意。

高鐵嘉義站特別與南部捐血中心合作，希望將高鐵員工與旅客的愛心與熱血，送給需要幫助的人。凡是參加「寒冬送暖 捐血傳愛」活動的員工或民眾，皆可獲得兼具質感與實用的「台灣高鐵自動摺傘」乙把，為付出愛心的捐血人遮風避雨擋烈陽！

活動當天車站同仁包含站務、維修、保全一起挽袖捐熱血，鐵路警察局太保派出所為了響應高鐵捐血活動，特別前來捐血，發揮愛心不落人後的精神。參與捐血的謝先生說，平時熱心助人，期許用自身的行動力來拋磚引玉，一起關懷社會並產生善的循環。此外，不少乘車旅客利用等車空檔展現愛心，挽起衣袖、捐出熱血，參與這個有意義的活動。

高鐵嘉義站長高誌隆表示，希望藉由舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，減緩每年冬末及春節期間各地用血需求偏高的壓力，更讓時速三百公里的高鐵列車，不僅傳遞旅運的速度，更加滿載愛心與溫暖，讓台灣高鐵不僅是安全、便利、舒適、準點的運具，更是「引領進步、創造美好的生活平台」！