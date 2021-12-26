夜店DJ聯手2男性侵國中女同學　辯「她有呻吟」被法官打臉

▲林男聯手表弟韓男與友人任男，共同性侵小華（化名）。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台中林姓男子先前旅居澳洲返台後，透過臉書聯繫上許久不見的國中女同學小華（化名），相約到夜店喝酒跳舞，之後又通知表弟和另一名男性朋友到場同歡，結果3人竟然聯手將小華載到摩鐵性侵，事後還辯稱小華達到性高潮，代表合意性交；然而法官反駁性高潮與「享受」之間的關聯，並判處林男7年10月徒刑，判表弟和友人任男7年2月徒刑。

判決書指出，林男返台後於2018年2月17日在台中一處夜店當客座DJ放歌，透過臉書邀請許久不見的國中女同學小華到場聽歌、喝酒，小華答應後帶著一名友人前往；林男表弟韓男與友人任男也在下班後趕往現場。5人開心喝酒後，3名男性凌晨3點多問小華要不要一起搭計程車回家，並先將小華友人支開，保證會安全送小華回家後，友人就先行離開。

3名男性等到小華落單後，竟然開始用嬉鬧的方式先親吻、撫摸小華的身體，還不斷慫恿她到摩鐵過夜，但小華表示自己有男友，而且3名男性都不是她的菜，於是婉拒；然而林男一夥人仍繼續想要說服小華，終於在接近清晨5點時，將半推半就的小華帶到摩鐵去。之後林男友人和表弟壓制住小華雙手，遮住她的眼睛後，讓林男脫掉她的內褲強行性侵，儘管聽到小華用力夾緊雙腿並說「我不要這樣」，林男仍繼續硬上，之後任男和韓男也用同樣方式輪流性侵，其中一人甚至連逞2次獸慾。

犯後3人均承認想和小華發生性關係，但都否認強制性交，辯稱當晚大家一起說黃色笑話，甚至走在路上時肢體關係也很親密，而且在問小華要不要去摩鐵時，「她後來有默默點頭答應」，之後發生關係時小華也足夠清醒能夠分辨他們是誰。此外，他們也辯稱當晚小華有呻吟，代表享受其中，因此否認有強制性交情況。

小華表示當晚原本說好要搭乘林男的車回家，在3人聯手說服她去摩鐵尋歡時，她也明確表示自己和男友同住，而且男友認識其中一人，同時也向友人求助表示「就都不是我的菜」，認為他們不斷糾纏「很煩」。後來在摩鐵她也明確表示拒絕發生性關係，但在最醉意中仍感受到被壓制性侵，「我感覺到他們有換人，因為（其中一人）還問我他朋友厲害嗎」，此外她也表示感覺遭到連續性侵4次。

台中地院法官審閱林男等3人手機通訊群組，當天結束後於LINE群組「人性黑暗」中互傳訊息調侃女方並稱「大濕胸」，甚至互相稱讚「洗腦太厲害」，而小華也傳訊要求道歉，證明確有其事，因此依共同強制性交罪判處林男7年10月徒刑，另外兩人則依同樣罪名判處7年2月徒刑，可上訴。

同時小華提起民事告訴要求賠償，法官審酌韓男與任男是性侵共犯，3人應連帶賠償小華70萬元，因林男已先和小華達成和解賠償70萬元，因此判韓男與任男免賠，全案可上訴。