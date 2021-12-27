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31歲夫妻駕特斯拉過橋！車子突失控暴衝墜河　兩人慘死留年幼兒女

 記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江蘇常州一對夫婦24日當天，駕駛特斯拉電動車過橋時，車輛疑似失控，突然加速撞向橋邊的護欄，隨後墮入河中，兩人最終不幸身亡。死者友人透露，兩人育有一對尚年幼的兒女，不想卻發生了這樣的事情。

▲▼ 特斯拉墜河。（圖／翻攝自陸媒、微博）

▲事發畫面。（圖／翻攝自網易號）

據《紅星新聞》報導，事發影片可見，一輛黑色特斯拉在拐彎行駛上橋時，突然失控加速，衝破橋上護欄掉入河中，附近群眾報警並前往救援。消防人員和救援人員到場後下河打撈，一名男子被人從墜河車輛中拖出，由醫護人員抬上擔架送醫。

▲▼ 特斯拉墜河。（圖／翻攝自陸媒、微博）

▲黑色特斯拉直直衝入河中。（圖／翻攝自陸媒）

溧陽市公安局交警大隊通報顯示，24日12時16分，31歲陳男駕駛小型汽車載乘其32歲妻子途經溧陽市區新城橋時，突然衝撞橋東側護欄後墮入河中。陳男於24日搶救無效身亡，妻子則於25日凌晨不治去世。

▲▼ 特斯拉墜河。（圖／翻攝自陸媒、微博）

▲救援現場。（圖／翻攝自陸媒）

遇難夫婦的友人透露，兩人在上海做生意，不久前於常州當地開了一間餐飲店，他們還開辦私人影院，育有一對尚年幼的兒女，沒想到卻發生這樣的憾事。

▲▼ 特斯拉墜河。（圖／翻攝自陸媒、微博）

▲妻子在25日凌晨不治身亡。（圖／翻攝自網易號）

針對此次事故，常州市特斯拉中心表示，墜河車輛並非當地的試駕車，是一起普通的交通事故。另據常州溧陽公安微警務發布的通報顯示，該起事故的原因正在進一步調查中。

▼警方通報。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 特斯拉墜河。（圖／翻攝自陸媒、微博）

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