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車禍昏迷近6年！「鬼才王船師」蘇春發病逝　享壽79歲

▲▼「鬼才王船師」蘇春發病逝。（圖／林泰隆提供）

▲蘇春發一生打造80多艘王船，堪稱「國寶級王船匠師」。（圖／林泰隆提供）

記者許宥孺、莊智勝／高雄報導

擁有「鬼才王船師」之稱的蘇春發憑藉著精湛手藝，打造無數王船，堪稱是「王船匠師國寶」；不料蘇春發2016年卻因一場車禍造成腦部重創，就此陷入漫長近6年的昏迷，今(27日)凌晨因肺部感染引發併發症，經台南永康奇美醫學中心搶救後仍宣告不治病逝，享壽79歲。

蘇春發在王船界中地位崇高，人稱「西部師」的他出身於高雄茄萣白砂崙小漁村，幼時因家境不困被迫送養，直到15歲時才認祖歸宗，隨後便隨著四哥學習造船技藝，但卻因對玻璃纖維過敏，後決定轉行專造木製王船。

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蘇春發造船技藝十分精湛，最令人稱奇的是，他造船從來不畫草圖，憑著多年累積的經驗，完成一艘又一艘的精美王船，彷彿造船的設計草稿就存在腦海裡一般；除此之外，蘇春發還致力於王船改造，更嘗試架設「能夠發射的大砲」，完成一大創舉，也因此贏得「鬼才王船師」的稱號。

▲▼「鬼才王船師」蘇春發病逝。（圖／民眾提供）

▲蘇春發(左)與王船彩繪師蘇榮仁(右)合影。（圖／民眾提供）

由於王船造好沒多久後，就要送王燒化，但蘇春發從不覺得可惜，直言「王船是要造給王爺用的，船身漂亮、王爺衣錠很開心！」蘇春發一生打造出80多艘王船，作品遍布全台，就連澎湖的王爺廟都跨海指定要他「造王船」，堪稱是國寶級的王船匠師。

但蘇春發2016年1月晚間騎著機車外出，不慎與另輛自小客發生車禍，頭部因此受到重創，自此重傷陷入昏迷、未再醒轉，5年多來一直在台南一家安養院中靜養；今凌晨蘇春發因肺部感染引發併發症，經奇美醫學中心搶救後仍宣告不治，一代匠師就此病逝。

▼蘇春發2016年元月車禍後腦部受創，自此陷入昏迷，未再醒來。（圖／民眾提供）

▲▼「鬼才王船師」蘇春發病逝。（圖／民眾提供）

▲▼「鬼才王船師」蘇春發病逝。（圖／民眾提供）

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