溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」　柯文哲也參拜

▲南州溪洲代天府王船進行台灣5天祈福驅疫儀式。（圖／取自南州迎王臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南州鄉溪洲代天府王船今年適逢3年1科迎王年，由於台灣受到疫情干擾，恭迎王船出城繞境，解煞、驅瘟疫、息災、祈福，全台平安，兼宣傳「屏東迎王」祭的到來，所到之處，受到鄉親、信眾熱烈歡迎，台北市長柯文哲也前去參拜。

溪洲代天府是南州鄉最大的一座廟宇，也是當地的信仰中心，草創於日據時代，建於民國38年，原名「瑞清宮」，民國50年改成今名。由於從清朝時代起就奉祀朱府千歲，且據傳朱府千歲是福建省瑞清縣溪口人，故以「瑞清宮」為名，是一座美侖美奐，兼具古色古香及現代之美的建築物。

溪洲代天府主任委員黃瑞吉指出，迎王本身就是驅除瘟疫的儀式，王船遶境更是祈福的象徵，目前遇疫情干擾，本科又逢代天府王爺祭典一甲子，因此恭請王船巡迴全台5天，解煞、驅瘟、祈福，全台平安，就顯得更有意義。

▲▼台北市政府前廣場，市長柯文啠參拜。

黃主委表示，溪洲代天府沿用「請王過夜」歷史典故，1日「開水路」儀式後，恭請王爺代天巡狩；今(2)日是首站的台北，預計在台北市政府外停留2天2夜，供民眾觀賞、拍照；3日一早則南下佛光山，「佛道結合」，很有意義，晚間則住在高雄意誠堂，4日至車城福安宮借宿，5日再往南至鵝鑾鼻快閃後，返回南州。

今年是屏東的迎王年，東港鎮東隆宮、南州鄉溪洲代天府、琉球鄉三隆宮將分別於10月24、11月17日、12月3日舉行迎王平安祭典。