　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」　柯文哲也參拜

▲南州溪洲代天府王船進行台灣5天祈福驅疫儀式　 。（圖／取自南州迎王臉書，以下同）

▲南州溪洲代天府王船進行台灣5天祈福驅疫儀式。（圖／取自南州迎王臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南州鄉溪洲代天府王船今年適逢3年1科迎王年，由於台灣受到疫情干擾，恭迎王船出城繞境，解煞、驅瘟疫、息災、祈福，全台平安，兼宣傳「屏東迎王」祭的到來，所到之處，受到鄉親、信眾熱烈歡迎，台北市長柯文哲也前去參拜。

▲南州溪洲代天府王船進行台灣5天祈福驅疫儀式　 。（圖／取自南州迎王臉書，以下同）

▲南州溪洲代天府王船進行台灣5天祈福驅疫儀式　 。（圖／取自南州迎王臉書，以下同）

溪洲代天府是南州鄉最大的一座廟宇，也是當地的信仰中心，草創於日據時代，建於民國38年，原名「瑞清宮」，民國50年改成今名。由於從清朝時代起就奉祀朱府千歲，且據傳朱府千歲是福建省瑞清縣溪口人，故以「瑞清宮」為名，是一座美侖美奐，兼具古色古香及現代之美的建築物。

▲南州溪洲代天府王船進行台灣5天祈福驅疫儀式　 。（圖／取自南州迎王臉書，以下同）

▲南州溪洲代天府王船進行台灣5天祈福驅疫儀式　 。（圖／取自南州迎王臉書，以下同）

溪洲代天府主任委員黃瑞吉指出，迎王本身就是驅除瘟疫的儀式，王船遶境更是祈福的象徵，目前遇疫情干擾，本科又逢代天府王爺祭典一甲子，因此恭請王船巡迴全台5天，解煞、驅瘟、祈福，全台平安，就顯得更有意義。

▲▼ 。（圖／取自南州迎王）

▲▼台北市政府前廣場，市長柯文啠參拜。

▲▼ 。（圖／取自南州迎王）

黃主委表示，溪洲代天府沿用「請王過夜」歷史典故，1日「開水路」儀式後，恭請王爺代天巡狩；今(2)日是首站的台北，預計在台北市政府外停留2天2夜，供民眾觀賞、拍照；3日一早則南下佛光山，「佛道結合」，很有意義，晚間則住在高雄意誠堂，4日至車城福安宮借宿，5日再往南至鵝鑾鼻快閃後，返回南州。

今年是屏東的迎王年，東港鎮東隆宮、南州鄉溪洲代天府、琉球鄉三隆宮將分別於10月24、11月17日、12月3日舉行迎王平安祭典。

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
快訊／第十輪接種提前！　BNT「3族群」10／6開打
快訊／陽明山土蜂群攻！　9男2女遭螫傷急送醫
快訊／連續3天本土+0　今新增10境外移入
LIVE／口罩將微解封　陳時中最新說明
鄉民公認「最假掰防疫政策」是它　狂喊：一堆人沒遵守
快訊／宜蘭粉鳥林驚傳溺水！　1人死亡
獨／金錢豹驚傳變自助KTV！　創辦人嘆：幾百人要吃飯過活啊
宛宛兒帥男友露臉了！「最愛她的XX」結婚時間曝光
蘋果iOS 15.0.1更新　iPhone13的2大Bug修

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」　柯文哲也參拜

花蓮流感疫苗開打！與新冠接種撞期　提醒2種苗至少間隔7天

臨停客注意！屏東「燒冷冰」圓環道路　潮警11月啟動科技執法

快訊／曳引車擦撞單車！　60歲男「右腿慘遭輾壓」昏迷搶救中

漫波飯店拆除公司送機車騎士「壓驚紅包」　闖禍工程行尷尬回應了

高鐵員工搶打第2劑！鑽漏洞盧半天「為什麼不能打」　院方回應了

新北五股旗竿湖農場採筍體驗　綠竹筍好料理味覺饗宴報你知

新北跨域產官學合作　臺藝大設計力共創染出「新三峽藍」

42名高鐵員工混進診所「搶打莫德納第2劑」！　高雄衛生局證實了

光輝十月旗海飄揚　新北插掛「萬面國旗」喜迎慶雙十　

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」　柯文哲也參拜

花蓮流感疫苗開打！與新冠接種撞期　提醒2種苗至少間隔7天

臨停客注意！屏東「燒冷冰」圓環道路　潮警11月啟動科技執法

快訊／曳引車擦撞單車！　60歲男「右腿慘遭輾壓」昏迷搶救中

漫波飯店拆除公司送機車騎士「壓驚紅包」　闖禍工程行尷尬回應了

高鐵員工搶打第2劑！鑽漏洞盧半天「為什麼不能打」　院方回應了

新北五股旗竿湖農場採筍體驗　綠竹筍好料理味覺饗宴報你知

新北跨域產官學合作　臺藝大設計力共創染出「新三峽藍」

42名高鐵員工混進診所「搶打莫德納第2劑」！　高雄衛生局證實了

光輝十月旗海飄揚　新北插掛「萬面國旗」喜迎慶雙十　

60歲葉倩文「白髮＋皺紋」0修圖照曝光：老公喜歡我這樣

今增10例境外移入「5人打過苗」　僅2人符合突破性感染！

蕾菈「黑絲襪＋頸環」女僕裝現身球場！羞問：這樣的我真的可以嗎？

拆漫波飯店害倒恐賠千萬！壓3車+自來水管斷　包商：2虛柱撐不住

快訊／第十輪接種日提前一天　BNT「3族群」同樣在10／6開打！

Android 病毒假好心提醒風險　用戶更新後銀行帳密全被偷

快訊／連續3天本土+0！今新增10境外移入

芝麻大福「流下滾輪」倒栽蔥貼地熟睡　媽憂心戳戳：你還好嗎？

快訊／北投中正山土蜂群攻　9男2女緊急送醫

奴才暖裝貓門遭主子嫌棄　霸氣橘貓直接上手解鎖新開法

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

地方熱門新聞

漫波飯店拆除公司送騎士「壓驚紅包」

即／60歲單車男「慘遭大車輾」搶救中

高鐵員工鑽漏洞搶打第2劑　院方回應了

恐怖31秒畫面曝光　騎士抬頭驚見「飯店倒塌」神閃避

42名高鐵員工混進診所「搶打莫德納第2劑」

執行署拍賣會又來了　嘉義分署上架賓士+土地48筆

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

潮州燒冷冰圓環道路　11月啟動科技執法

桃園青埔橫山書藝館　開館首展飛墨橫山

女警蹲坐路邊架機取締超速　重機騎士質疑偷拍反蒐證

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

花蓮流感與新冠接種撞期　提醒至少間隔7天

更多熱門

相關新聞

「不知為何出手這麼重」檢察長說話了

「不知為何出手這麼重」檢察長說話了

「我永遠無法忘記妹妹被攻擊後臉部幾乎面目全非的畫面，揮之不去，不知對方為何出手這麼重！」屏東地檢署檢察長張介欽關心潘姓女店員傷勢及受傷後心理狀況，今(1)日會同犯罪被害人保護協會屏東分會等人，到高雄長庚醫院探視，潘女的哥哥難掩心痛地說出這一時間看到妹妹的經過，牽動在場人員情緒；張檢察長表示，檢方會依法追究到底，請求法官從重對被告量刑，還給被害人一個公道。

全國交通安全月上路　屏警推廣路口停讓文化

全國交通安全月上路　屏警推廣路口停讓文化

交通安全月大執法　潮警「慢、看、停」三口訣保平安

交通安全月大執法　潮警「慢、看、停」三口訣保平安

陳俊生爆衝突　被控強制結果出爐

陳俊生爆衝突　被控強制結果出爐

轎車險撞機車怒火跟追　紅綠燈擂台戰3打1

轎車險撞機車怒火跟追　紅綠燈擂台戰3打1

關鍵字：

南州屏東代天府主委黃瑞吉王船迎王

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

網翻出「老K狠酸龍龍影片」遭洗版

智商最高的TOP 3星座！

女友不知Toyz涉毒！謝和弦諷：實在太難

啦啦隊女神裡面沒穿炸巨級雙球！

Toyz被小藥頭供出　現役軍人幫運毒

快訊／Toyz頻道突更新

脫稿諷龍龍…老K早發聲：老實說我根本不在乎

花蓮飯店傳騎士遭壓　警方找到人了

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面