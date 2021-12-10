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林秉樞確定羈押2個月！提抗告遭高院駁回：如不羈押難以避免再犯

▲▼林秉樞、高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）

▲林秉樞家暴高嘉瑜後，確定先羈押2個月。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案件，林秉樞遭新北地檢署連夜帶回偵訊，並聲請羈押禁見獲准。林秉樞不服，提出抗告，但高等法院審理後，認為他「理性溝通及控制情緒能力有不足，具有反覆實施恐嚇危害安全罪之傾向，如不予羈押，難以避免再犯。」

林秉樞對高嘉瑜施暴案件，在11月30日經媒體批露後，引發喧然大波。承辦的新北地檢署隨即在12月1日凌晨發動偵查作為，將林秉樞拘提到案。而當日上午，高嘉瑜也在律師陪同下，於立法院召開記者會說明案情。

檢方也對林秉樞聲請羈押，理由是他涉犯犯「傷害」、「恐嚇危害安全」等罪，犯罪嫌疑重大、有事實足認有勾串證人或湮滅證據之虞；且林秉樞也有反覆實施「恐嚇危害安全」罪之虞，請求羈押。最後法院裁准羈押禁見。

林秉樞不服，向高等法院提出抗告，他抗告理由指出，自己所犯為輕罪，卻被羈押，有輕重失衡之虞，此外，他已經坦承傷害高嘉瑜，檢察官也已完成蒐證，他再無勾串證人或湮滅證據之可能；另外也說自己已受相當教訓，社會人格毀滅，殊無再犯可能，請求撤銷羈押裁定。

但高院認為，根據檢方提出資料，他雖坦承傷害，但卻就有關事實經過，以及有無伴隨其他犯行等等疑點，有避重就輕情形，而且有隱匿事實之想法及舉動。另外檢方提出的紀錄表也發現，林秉樞自2015年起，常因細故動怒，而屢以言詞或動作恐嚇其他事件被害人，顯然「理性溝通及控制情緒能力有不足，具有反覆實施恐嚇危害安全罪之傾向，如不予羈押，難以避免再犯。」故高院駁回林秉樞抗告，本案不得再抗告，林秉樞確定羈押2個月。

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